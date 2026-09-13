Hamza Abdel Karim, penyerang Barcelona, malam ini akan menjalani laga perdananya di Stadion Ciudad de Valencia setelah mencapai kesepakatan baru dengan Barca, usai kedua belah pihak menandatangani perjanjian pada Jumat lalu untuk memperpanjang kontrak penyerang Mesir itu hingga tahun 2030.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", penyerang Barcelona yang menjadi salah satu bintang paling menonjol selama periode persiapan itu menghadapi tugas berat di awal musim, mengingat penampilan gemilang yang ditunjukkan Raphinha di posisi penyerang palsu, sehingga tidak menyisakan ruang untuk rotasi.

Marca menyebutkan bahwa Hamza, meski merupakan penyerang murni, sejauh ini mendapati pintu susunan pemain tertutup di depannya akibat penampilan istimewa yang ditunjukkan pemain Brasil tersebut.

Penyerang Mesir itu baru tampil selama 4 menit dalam pertandingan resmi, saat menghadapi Rayo Vallecano, tetapi Hamza, yang mengakhiri periode persiapan sebagai pencetak gol terbanyak di skuad, tidak menyerah dan menantikan kesempatannya tiba hari ini melawan Levante.

Hansi Flick kembali mengandalkan kebijakan rotasi malam ini, yang memberi Hamza peluang baru untuk mendapatkan menit bermain.

Pelatih Jerman itu, kemarin, memuji perpanjangan kontrak sang pemain, karena ia melihat bahwa internasional Mesir itu menghadirkan karakteristik unik dalam skuad tim, sebagai penyerang murni yang memiliki kehadiran kuat di dalam kotak penalti, serta memiliki karakteristik berbeda dari para penyerang tim Catalan lainnya.

Perpanjangan kontrak Hamza hingga tahun 2030 menegaskan komitmen Barcelona terhadap seorang penyerang yang dianggap klub sebagai bagian penting dalam proyek masa depannya, tetapi pemain Mesir itu tidak ingin sekadar menunggu.

Tujuannya adalah untuk segera memantapkan dirinya dalam tim saat ini, dan memanfaatkan setiap peluang yang diberikan Hansi Flick kepadanya, sebagaimana yang ia lakukan selama musim panas.

Momen luar biasa

Hamza selalu masuk dalam setiap daftar pemain Barcelona untuk pertandingan, dan terus menanti kesempatannya. Persaingan tampak sangat berat, mengingat Raphinha sedang menjalani periode luar biasa.

Pemain Brasil itu mencetak gol dalam setiap pertandingan yang dijalaninya hingga kini, baik di La Liga maupun Liga Champions Eropa, hingga menambah koleksinya menjadi 8 gol, dengan rincian 6 gol di kompetisi lokal dan dua gol di turnamen paling bergengsi di benua tersebut. Levante pun bisa menjadi korban baru Raphinha.

Pemain Brasil itu telah menjalani dua pertandingan melawan Levante, dan meraih kemenangan di kedua laga tersebut, tetapi ia belum mampu mencetak gol ke gawang mereka hingga kini.

Malam ini Raphinha mendapatkan peluang baru untuk memperkuat statistiknya dan mempertahankan rentetan gol yang, hingga kini, menjadi tajuk utama awal musim. Adapun Hamza, yang baru saja menandatangani kontrak barunya, berupaya agar masa depan itu mulai berubah menjadi masa kini pula, dan hari ini ia mungkin mendapatkan menit bermain baru.



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