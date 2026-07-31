Surat kabar pagi menyoroti kemenangan 4-1 Ajax atas FK Vojvodina pada putaran kualifikasi kedua Conference League. Satu pemain Ajax mendapat semua pujian berkat penampilan impresifnya.

"Gol 2-1 dari Oscar Gloukh yang bermain kuat setelah sebuah kombinasi dengan Godts sangat indah. Gol itu menjadi alasan bagi Michel untuk pada menit ke-57 mengganti Dolberg, Klaassen, dan Owen Wijndal dengan Leonardo, Mokio, dan Henrique," demikian analisis De Telegraaf tentang babak kedua Ajax di kandang. "Semenit kemudian, Gloukh yang kembali hidup mencetak gol keduanya pada malam itu (3-1)."

Het Parool menyebut Gloukh sebagai 'pemain terbaik' setelah hattrick-nya pada babak kedua di Amsterdam. "Setelah jeda, Ajax semakin menjauh dari Vojvodina, terutama berkat Gloukh. Menerima umpan dari Godts, ia melepaskan tembakan untuk membuat skor menjadi 2-1 ke pojok kanan atas. Tak lama kemudian ia kembali mencetak gol, kali ini dengan bagian luar kaki kanannya. Dengan tembakan keras ke sudut atas gawang, Gloukh memastikan skor akhir menjadi 4-1."

Algemeen Dagblad juga penuh pujian untuk Gloukh, yang beroperasi dari lini tengah. "Dribbler bertinggi 1,70 meter asal Rehovot di Israel itu. Hampir seorang diri ia menembak Ajax menuju kemenangan atas FK Vojvodina dalam pertandingan kandang resmi pertama pelatih Míchel."

Menurut AD, Gloukh menampilkan sebuah aksi luar biasa setelah jeda. "Ia mencetak hattrick. Bukan gol-gol tap-in yang mudah, melainkan satu per satu gol indah yang membuatnya mendapat pergantian pemain dengan aplaus penonton 15 menit sebelum laga usai."

"Musim lalu secara mental sangat sulit," kata Gloukh usai laga kepada Voetbal International. "Terutama karena total ada tiga pelatih. Tetapi sekarang saya jauh lebih kuat secara mental. Kami percaya pada pelatih ini, semoga ini menjadi musim yang bagus."