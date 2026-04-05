Surat kabar Madrid: Inilah pihak yang paling dirugikan dalam laga melawan Mallorca

Media Spanyol secara gencar menyoroti kelemahan Real Madrid, setelah kekalahan 2-1 pada Sabtu kemarin, saat bertandang ke markas Mallorca dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Gelandang Prancis, Eduardo Camavinga, menjadi sasaran utama kritik.

Surat kabar Spanyol "AS" menilai Camavinga sebagai pihak yang paling dirugikan dalam laga ini, terutama setelah kritik yang menghujani dirinya akibat kesalahannya dalam gol pertama Mallorca, yang membuatnya tampak sebagai titik lemah di lini tengah, terutama dengan kembalinya Jude Bellingham dari cedera.

Dalam ulasannya mengenai para pemain Los Blancos pasca pertandingan, surat kabar Madrid tersebut menggambarkan penampilan Camavinga sebagai bencana, dengan mencatat bahwa ia kurang akurat dalam mengontrol bola saat menyerang, serta gagal kembali ke pertahanan dengan cepat.

Laporan media baru-baru ini juga menyoroti penurunan peran Camavinga di timnas Prancis, di mana ia belum berhasil membuktikan dirinya layak mengenakan seragam timnas negaranya hingga saat ini, dan kini menempati peringkat kelima dalam daftar gelandang pilihan pelatih, Didier Deschamps.