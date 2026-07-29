Sebuah surat kabar Catalan mencoret Hamza Abdelkarim, penyerang Mesir milik Barcelona, dari rencana pelatih asal Jerman Hansi Flick untuk musim depan.

Abdelkarim bergabung dengan skuad Barcelona pada bursa transfer musim panas saat ini, datang dari Al Ahly Mesir, setelah masa peminjaman yang sukses bersama tim cadangan sepanjang paruh kedua musim lalu.

Meski turut serta di antara 30 pemain untuk berpartisipasi bersama Barcelona dalam kamp pemusatan latihan di Inggris, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim sepak bola baru, surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" mencoretnya dari daftar opsi lini serang yang tersedia bagi tim.

Di tengah pembicaraan mengenai keinginan Barcelona untuk merekrut pemain Prancis Eli Kroupi dari Bournemouth sebagai penyerang baru, seandainya perekrutan pemain Argentina Julian Alvarez dari Atletico Madrid gagal, surat kabar itu mengungkap sejumlah opsi yang mungkin diandalkan Flick.

"Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pelatih asal Jerman itu bisa mengandalkan rekan senegaranya Karim Adeyemi, rekrutan baru dari Borussia Dortmund, sebagai penyerang murni, atau pemain Spanyol Ferran Torres, atau rekan senegaranya Dani Olmo, bahkan Lamine Yamal.

Sebaliknya, surat kabar tersebut tidak memasukkan nama Hamza Abdelkarim ke dalam daftar opsi yang berpotensi mengisi posisi ini, meski penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama tim cadangan pada paruh kedua musim lalu, yang mengantarkannya tampil di Piala Dunia 2026.

"Mundo Deportivo" menjelaskan, mengutip surat kabar Prancis "L'Equipe", bahwa Bournemouth memang telah menolak dua tawaran dari Barcelona untuk merekrut Kroupi, di mana keduanya bernilai kurang dari 100 juta euro.

Alvarez tetap menjadi pilihan utama klub Catalan itu di posisi penyerang, untuk menggantikan kepergian pemain Polandia Robert Lewandowski, namun Atletico Madrid menegaskan bahwa mereka tidak ingin melepas pemain Argentina-nya pada bursa transfer musim panas saat ini.