Surat kabar Belgia setelah Amerika tersingkir: Halo, Donald!

Perdebatan seputar Folarin Balugun, menjadi sorotan utama media di Belgia, yang merayakan kemenangan telak tim nasional sepak bola mereka atas Amerika Serikat dengan skor 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dengan menyebutkan Presiden AS Donald Trump dan percakapannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, yang berujung pada pengampunan bagi penyerang AS tersebut.

Surat kabar berbahasa Prancis “Le Soir” memuat judul di edisi cetaknya dan di halaman depan versi digitalnya: "Halo, Donald?", di mana berita tersebut disertai foto penyerang Belgia Romelu Lukaku yang sedang merayakan setelah mencetak gol terakhir dalam pertandingan tersebut, dengan meletakkan kedua tangannya di telinga sebelum menirukan tarian terkenal Trump bersama rekan-rekan setimnya.

Surat kabar "Het Laatste Nieuws" bertanya: "Apa yang akan dipikirkan Donald Trump tentang ini?", sebagai sindiran terhadap perayaan Lukaku yang merupakan reaksi terhadap campur tangan politik Amerika dalam urusan turnamen tersebut.

Menurut surat kabar “La Libre”, terbukti bahwa “campur tangan” Trump tidak berguna dalam pertandingan di mana timnas Belgia menunjukkan “yang terbaik” melawan Amerika Serikat, sementara surat kabar Flemish “De Standaard” menegaskan dalam analisanya bahwa “seberapapun tegasnya keputusan FIFA, Setan Merah telah menyingkirkan Amerika Serikat dari turnamen dengan kekuatan yang sama”.

Belgia melontarkan kritik pedas kepada Trump dan Amerika Serikat, menggunakan Lukaku sebagai dalih untuk mengejek campur tangan politik yang berusaha menyelamatkan timnas AS dari eliminasi.

Di luar media massa, muncul pula pesan yang diposting oleh akun Federasi Sepak Bola Belgia di platform X, “Setan Merah”, yang bertanggung jawab mengelola informasi terkait tim nasional pria. Dalam pesan yang diposting di akhir pertandingan tersebut tertulis: “Batalkan ini,” sebagai referensi jelas terhadap keputusan FIFA untuk mencabut skorsing Balugun.

Belgia kini menikmati kemenangan atas Amerika Serikat, namun tidak melupakan Spanyol, lawannya di perempat final yang akan digelar Jumat mendatang di Los Angeles, sebagaimana dilaporkan oleh stasiun televisi umum Flandria.

Jaringan tersebut mencatat bahwa Spanyol “sampai saat ini tak terkalahkan” dan “menang dengan mudah” atas Austria lalu Portugal sebelum menghadapi Setan Merah, sambil menambahkan bahwa Lamine Yamal merupakan “kekuatan yang tak terduga,” namun “segalanya tidak berjalan lancar” bagi timnas Spanyol, yang memulai turnamen ini “dengan cara yang mengejutkan” setelah bermain imbang melawan Cape Verde.

Lembaga penyiaran publik berbahasa Prancis, RTBF, memperkirakan bahwa tim asuhan Rudi Garcia akan terpaksa “menantang statistik” dalam pertandingan mereka melawan Spanyol, tim yang “selalu membuat Belgia kesulitan”.

Menurut laporan stasiun televisi tersebut, timnas Belgia telah menghadapi timnas Spanyol sebanyak 23 kali, dengan catatan 6 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 12 kekalahan, 5 di antaranya terjadi dalam lima pertemuan terakhir. Untuk menemukan kemenangan terakhir Belgia, kita harus kembali ke Piala Dunia 1986 di Meksiko, saat Setan Merah menyingkirkan Spanyol melalui adu penalti.