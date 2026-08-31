Sander van der Eijk akan memimpin laga big match antara Ajax dan PSV pada Sabtu malam. KNVB pada Senin mengumumkan bahwa wasit tersebut ditunjuk untuk partai besar pertama musim Eredivisie, tetapi bagi sebagian besar suporter sepakbola, pilihan itu langsung memicu keheranan.

Ajax dan PSV akan saling berhadapan pada Sabtu pukul 20.00 di Johan Cruijff ArenA. Ini akan menjadi pertandingan top pertama musim VriendenLoterij Eredivisie 2026/27 dan kedua tim bisa langsung mengirim sinyal penting dengan hasil bagus.

Van der Eijk akan didampingi asisten wasit Rens Bluemink dan Sander de Groot di Amsterdam. Richard Martens bertugas sebagai ofisial keempat, sementara Pol van Boekel ditunjuk sebagai VAR dan Dyon Fikkert menjalankan peran AVAR.

PSV memulai duel ini sebagai tim peringkat kedua Eredivisie, sementara Ajax saat ini berada di posisi keempat. Namun, klub Amsterdam itu telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit dan bisa menyamai poin tim Eindhoven jika meraih kemenangan.

Penunjukan Van der Eijk di media sosial tidak mendapat penerimaan dari semua pihak. Seorang suporter Ajax bereaksi dengan kalimat yang sangat jelas: "Mereka berpikir: mari tunjuk wasit terburuk di Eredivisie?"

Di Ajax Showtime, keheranan atas pilihan KNVB juga terdengar. "Hah, pertandingan top lalu Sander van der Eijk, menggelikan," tulis seorang suporter di bawah unggahan tentang penunjukan tim wasit tersebut.

Di X, respons kritis juga bermunculan. "Van der Eijk di Ajax-PSV, benar-benar lelucon," kata seseorang. Daniël menambahkan: "Ini serius? Pilihan federasi yang sangat memalukan. Wasit yang sangat, sangat, sangat biasa saja. Pertandingan top seharusnya dipimpin wasit top, ini bukan taman bermain."