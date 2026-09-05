Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, mengkritik para pendukung Schalke karena nyanyian menghina yang ditujukan kepada Manuel Neuer, penjaga gawang klub Bavaria itu, selama pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol pada Sabtu hari ini, dalam giornata kedua Bundesliga Jerman.

Pertandingan yang digelar di Stadion "Veltins Arena" itu diwarnai nyanyian dari para pendukung Schalke terhadap Neuer, yang tumbuh besar di akademi klub berjuluk Si Biru tersebut, sebelum meninggalkannya dan menjadi salah satu penjaga gawang paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

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Eberl berkata tentang nyanyian yang mencakup sebutan "anak anjing" untuk Neuer: "Mereka seharusnya bangga bahwa mereka telah melatih seorang pria hebat seperti ini di akademi mereka, yang melangkah menuju sepak bola dunia, dan menjadi penjaga gawang terbaik di dunia, serta menjuarai Piala Dunia."

Ia menambahkan: "Bahasa keras seperti ini tidak dapat diterima. Kalian boleh bertepuk tangan sebagai bentuk protes karena kalian menentang Bayern, tetapi ungkapan-ungkapan semacam ini tidak perlu."

Neuer sebelumnya telah kembali ke stadion Schalke, dalam sebuah pertemuan yang membawa makna khusus baginya, setelah ia memulai karier sepak bolanya di akademi Si Biru Kerajaan, dan meniti kariernya di sana hingga tim utama, sebelum kepindahannya ke Bayern Munich pada 2011.

Neuer merupakan salah satu ikon paling menonjol Bayern dan timnas Jerman, setelah menjuarai Piala Dunia 2014, di samping banyak gelar lain bersama klub Bavaria itu, di antaranya Liga Champions Eropa dua kali.

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