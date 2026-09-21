Vinicius Junior, bintang Real Madrid, kembali menjalani laga derby yang mengecewakan, di mana kontribusi ofensifnya hanya terbatas pada satu aksi dribel sukses dan dua tembakan ke arah gawang, setelah tampil sedikit lebih dari 56 menit.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, memutuskan untuk menarik keluar Vinicius Junior, setelah rekan setimnya, bek Dean Huijsen, diusir keluar lapangan, dalam pertandingan yang digelar Minggu malam kemarin dan berakhir dengan kemenangan Atletico (2-1), di Stadion Metropolitano.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa penampilan biasa-biasa saja Vinicius di Stadion Metropolitano hanyalah satu episode lain di awal musim ini.

Dalam delapan pertandingan resmi, tujuh di antaranya di La Liga dan satu di Liga Champions Eropa, pemain Brasil itu hanya mencetak satu gol ditambah tiga assist, selain itu ia menerima cemoohan di setiap pertandingan yang ia mainkan di Stadion Santiago Bernabeu.

Menurut surat kabar Catalunya tersebut, yang lebih buruk lagi adalah bahwa penampilan pemain Brasil itu tampaknya menurun, bukan membaik, dan meski demikian Mourinho tetap membelanya serta memberinya kepercayaan untuk kembali ke level terbaiknya, namun pada kenyataannya ia hanyalah salah satu pemain cadangan langganan Mourinho.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Mourinho percaya kepada Vinicius, tetapi para pendukung Real Madrid tidak mempercayainya, dan menuntut agar ia segera didudukkan di bangku cadangan. Sebagian merasa khawatir karena tidak memahami apa yang terjadi padanya, sebab mereka mengharapkannya menjadi pemain penentu seperti pada musim-musim sebelumnya setelah memperpanjang kontraknya, tetapi hal itu belum juga terwujud hingga saat ini.

Di sisi lain, pemain Pantai Gading, Yan Diomande, semakin membaik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya dan memanfaatkan menit-menit yang diberikan Mourinho kepadanya secara maksimal. Dalam laga derby, ia mencoba melakukan dribel enam kali dan berhasil dalam empat di antaranya, serta menciptakan sebuah peluang mencetak gol, dalam waktu bermain efektif sekitar 43 menit, sehingga ia tampil lebih baik daripada Vinicius.

Hal ini tidak luput dari perhatian para pendukung Real Madrid, yang menuntut agar Vinicius didudukkan di bangku cadangan dan Diomande menjadi pemain baru yang mengisi posisi sayap kiri di lini serang Real Madrid.

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