Pertandingan "Derbi Katalonia" antara Barcelona dan Espanyol di Stadion "Spotify Camp Nou", Sabtu kemarin, diwarnai dengan reaksi penonton yang mencolok terhadap kiper Juan García, yang menghadapi mantan timnya untuk pertama kalinya di "Spotify Camp Nou" sejak pindah pada musim panas lalu.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", para pendukung Catalan menyambut kiper berusia 24 tahun itu dengan sorakan sarkastis yang berbunyi "Juan Garcia, putra La Masia", sebagai referensi simbolis atas statusnya saat ini sebagai pemain Barcelona meskipun ia sebelumnya dibesarkan di akademi Espanyol.

Sorakan ini muncul setelah kiper tersebut mendapat siulan keras saat bertanding di leg pertama di stadion Espanyol, serta pada penampilan perdananya bersama timnas Spanyol pada Maret lalu melawan timnas Mesir.

Sorakan ini sebelumnya pernah terdengar di tribun "Camp Nou" pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, namun kali ini memiliki makna khusus mengingat intensitas persaingan dan ketatnya pertarungan antara kedua tim dalam derby tersebut.

Secara statistik, gawang Juan Garcia kebobolan gol dari Paul Lozano dalam pertandingan kemarin yang tidak dapat ia cegah, meskipun demikian, kiper ini tetap melangkah mantap menuju meraih trofi "Zamora" pertamanya dalam kariernya, di mana gawangnya hanya kebobolan 19 kali dalam 24 pertandingan di La Liga, sementara ia berhasil melakukan 64 penyelamatan krusial.



