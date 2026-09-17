Sundowns Kehilangan 3 Senjata Api Menghadapi Al-Ahli Saudi di Piala Antarbenua

Klub Afrika Selatan, Mamelodi Sundowns, kehilangan jasa tiga pemainnya jelang laga melawan Al Ahly dalam pertandingan Piala Afrika, Asia, dan Pasifik, sebagai bagian dari ajang Piala Interkontinental Antarklub.

Tim Afrika Selatan itu tengah bersiap menghadapi Al Ahly pada hari Sabtu, dalam sebuah laga yang dinanti-nanti yang mempertemukan juara Afrika dan juara Asia, di tengah absennya sejumlah pemain penting di skuad Sundowns akibat cedera yang menyingkirkan beberapa elemennya dari partisipasi.

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Menurut yang diungkap surat kabar Saudi "Arriyadiyah", Khuliso Mudau absen dari laga tersebut setelah mengalami robekan total pada tendon Achilles, dalam salah satu pertandingan liga bulan lalu, sebuah cedera yang akan menyingkirkannya dari partisipasi bersama tim selama periode mendatang.

Absennya Mudau menjadi pukulan bagi Sundowns, terutama karena pemain tersebut merupakan salah satu elemen tim di lini belakang, namun tim kepelatihan dituntut untuk menyikapi absennya pemain itu dan menyiapkan pengganti yang tepat menghadapi Al Ahly.

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Selain itu, Keanu Cupido, bek Sundowns, juga absen dari laga tersebut akibat cedera jangka panjang yang berkaitan dengan operasi bahu, sehingga pemain itu melanjutkan masa pemulihannya jauh dari partisipasi bersama tim.

Ikut bergabung dengannya adalah penyerang asal Brasil, Arthur Sales, yang juga menderita cedera bahu yang dialaminya sejak Juli lalu, sehingga membuat Sundowns kehilangan salah satu opsi serangannya dalam laga yang dinanti melawan Al Ahly.

Absennya para pemain ini datang di saat Sundowns tengah menjalani awal musim yang kuat, setelah memuncaki persaingan liga domestik, di samping lolosnya ke final Piala MTN8.

Setelah laga melawan Al Ahly, tim Afrika Selatan itu menanti ujian lain melawan Orlando Pirates, dalam "el clasico Afrika Selatan", yang dijadwalkan digelar pada 10 Oktober mendatang, dalam salah satu pertandingan musim ini yang paling menonjol bagi kedua tim.

Sementara Sundowns berupaya melanjutkan awal kuatnya, ia harus menyikapi ketiga absennya pemain tersebut menghadapi Al Ahly, dalam sebuah laga yang mengusung arti penting khusus dalam ajang Piala Interkontinental Antarklub.