Sukses Jadi Kompor Situasi Cristiano Ronaldo & Manchester United, Piers Morgan Ingin Ronaldo Ke Arsenal

Cristiano Ronaldo mengecam Manchester United dan manajer Erik ten Hag dalam sebuah wawancara dengan Piers Morgan.

Megabintang asal Portugal itu menjalani masa yang bergejolak di Old Trafford -- hanya tampil empat kali sebagai starter di Liga Primer Inggris, dan sekarang mengungkapkan betapa tidak bahagianya dia dengan kehidupan di sana.

"Saya tidak menghormati dia [Ten Hag] karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya," ujar Ronaldo kepada Piers Morgan.

"Jika Anda tidak menghormati saya, saya tidak akan pernah menghormati Anda," sambung Ronaldo, yang juga mengatakan dia merasa telah "dikhianati" oleh Man United dan disalahkan atas segala sesuatu yang salah di klub, membuatnya merasa sangat seperti "kambing hitam".

Lewat media sosial Twitter, Piers Morgan pun merespons salah satu komentar pengikutnya yang menilai bahwa Piers Morgan punya misi khusus terkait wawancara panas dengan Ronaldo.

Pengikutnya menyebut bahwa Piers Morgan mendambakan sosok Ronaldo di Arsenal. Bukan rahasia lagi, bahwa Piers Morgan memang fans berat dari The Gunners.

Menanggapi komentar dari pengikutnya, Piers Morgan menjawab: "Ya, sebenarnya [begitu]. Dia [Ronaldo] tentu saja yang kita butuhkan. Cristiano Ronaldo dan Gabriel Jesus akan membawa kami pada gelar," cuitnya.

Yes, actually. He’s exactly what we need.. @Cristiano & @gabrieljesus9 would take us to the title. https://t.co/6D0LnG1RuN