Sufyan Rahimi mengomentari momen bersejarahnya di Piala Dunia

Sufyan Rahimi mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol pertamanya bersama tim nasional Maroko dalam pertandingan yang dimenangkan “Singa Atlas” atas Haiti dengan skor 4-2, pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup.

Gol Rahimi tidak hanya memberi Maroko tiga poin, tetapi juga menjadi kunci kelolosan ke babak 32 besar, di mana tim nasional tersebut menyelesaikan babak penyisihan grup sebagai runner-up Grup C di belakang Brasil yang memuncaki klasemen berdasarkan selisih gol.

Gol-gol Maroko dicetak oleh Ashraf Hakimi pada menit ke-39, Ismail Saibari (45+1), Sufyan Rahimi (78), dan Jassim Yassin (89).

Rahimi dan Jassim masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70, dan berhasil mencetak gol serta memastikan tiga poin tersebut.

Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa Maroko menjadi tim Afrika pertama yang memiliki dua pemain pengganti yang mencetak gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Penyerang timnas Maroko itu mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa atas pencapaian ini melalui halaman resmi Facebook-nya, dan menulis: “Saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya di Piala Dunia, dan yang terpenting, saya turut berkontribusi dalam kemenangan tim nasional kami.”

Rahimi menambahkan sambil menyampaikan pesan kepada para penggemar: “Terima kasih kepada kalian semua atas cinta dan dukungan yang tak henti-hentinya.”

Ia mengakhiri postingannya dengan pesan tekad menjelang babak berikutnya: “Sekarang saatnya menatap ke depan dan fokus menghadapi babak 32 besar… Selalu Maroko.”

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