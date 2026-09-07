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Sudut pandang baru: Layakkah Rodri diusir saat melawan Valencia?

Rodri
A. Danjuma
Barcelona
Valencia
LaLiga
Spanyol
Belanda

Kontroversi wasit membakar Liga Spanyol

Rodri, gelandang Barcelona, memicu kontroversi selama kemenangan timnya dengan skor 5-0 atas Valencia, kemarin Minggu, pada pekan keempat Liga.

Akun "Archivo VAR", yang berspesialisasi dalam analisis kasus-kasus perwasitan di platform "X", membagikan gambar-gambar baru terkait duel antara Rodri dan Arnaut Danjuma, penyerang Valencia, di dalam kotak penalti Barca.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Akun "Archivo VAR" mengatakan: "Perhatikan sudut baru dari momen tekel antara Rodri dan Danjuma!.. Pemain Spanyol itu melaju ke arah penyerang tersebut sebelum ia melepaskan tendangan".

Ia menambahkan: "Keputusannya seharusnya adalah pemberian tendangan penalti disertai kartu merah untuk Rodri".

Ia menutup: "Melalui sudut-sudut yang ditampilkan siaran, mustahil untuk mengamati besarnya benturan tersebut".

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