Rodri, gelandang Barcelona, memicu kontroversi selama kemenangan timnya dengan skor 5-0 atas Valencia, kemarin Minggu, pada pekan keempat Liga.

Akun "Archivo VAR", yang berspesialisasi dalam analisis kasus-kasus perwasitan di platform "X", membagikan gambar-gambar baru terkait duel antara Rodri dan Arnaut Danjuma, penyerang Valencia, di dalam kotak penalti Barca.



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Akun "Archivo VAR" mengatakan: "Perhatikan sudut baru dari momen tekel antara Rodri dan Danjuma!.. Pemain Spanyol itu melaju ke arah penyerang tersebut sebelum ia melepaskan tendangan".

Ia menambahkan: "Keputusannya seharusnya adalah pemberian tendangan penalti disertai kartu merah untuk Rodri".

Ia menutup: "Melalui sudut-sudut yang ditampilkan siaran, mustahil untuk mengamati besarnya benturan tersebut".



