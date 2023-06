Sudah Sepakat! Manchester City Harus Relakan Ilkay Gundogan Gabung Barcelona

Gundogan merupakan pemain penting yang membantu Man City meraih treble.

Manchester City harus kehilangan pemain penting mereka dalam beberapa musim terakhir, yakni Ilkay Gundogan.

Pemain asal Jerman itu dikabarkan sudah menyepakati tawaran dari Barcelona, yang memang memanfaatkan situasi kontrak Gundogan di Etihad Stadium.

Kontrak Gundogan berakhir pada musim panas ini, dan upaya Man City untuk memperpanjang masa baktinya dipastikan gagal.

Kepindahan ini dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, yang membeberkan bahwa kesepakatan final terjadi pada Kamis (22/6) dini hari WIB.

"Ilkay Gündogan ke Barcelona, here we go! Persetujuan akhir tiba di pihak klub untuk mendaftarkannya sebagai pemain baru, lampu hijau dari pemain. Kesepakatan sudah selesai, ditandatangani beberapa menit yang lalu," tulis Fabrizio Romano via Twitter.

Kesepakatan kontrak dua tahun dicapai, hingga Juni 2025. Ada opsi untuk kontrak lebih, jika memang kerja sama kedua pihak berjalan dengan baik.

Sebelumnya, banyak klub yang dikaitkan dengan Gundogan, termasuk rival Man City musim lalu dalam perebutan gelar, Arsenal, lalu ada juga Chelsea. Tapi, pilihan jatuh pada Barcelona.