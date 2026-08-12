Setelah sebulan penuh menanti serta rumitnya urusan dokumen dan prosedur administratif, Barcelona Atlètic akhirnya bisa bernapas lega dengan tibanya transfer yang dinanti-nanti di Kota Joan Gamper.

Klub Katalan itu secara resmi mengumumkan pada hari Rabu ini perekrutan bek kiri asal Ekuador, José Caicedo, pemain berusia 18 tahun, yang telah meneken kontraknya dan langsung memulai latihan di bawah arahan pelatih Giuliano Bellucci.

Caicedo telah mendarat di Barcelona pada Senin lalu, dan tidak menyia-nyiakan waktu karena ia menjalani sesi latihan pertamanya pada hari Selasa, sebelum secara resmi menandatangani kontrak pada Rabu pagi di kantor kompleks olahraga tersebut dengan dihadiri direktur sepak bola muda José Ramón Alexanko, untuk kemudian tampil mengenakan jersey Blaugrana untuk pertama kalinya.

Meski transfer ini telah diumumkan sejak 13 Juli lalu, sang pemain terpaksa tetap tinggal di Ekuador akibat prosedur administratif yang menghalanginya bergabung dengan tim pada tanggal yang telah ditetapkan, 20 Juli.

Caicedo bergabung dengan tim cadangan dengan status pinjaman dari klub Ekuador, LDU Quito, disertai opsi pembelian senilai 2,5 juta euro yang bisa berubah menjadi wajib apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.

Barcelona menaruh harapan besar pada bek muda yang dijuluki sebagai bek modern ini karena kekuatan fisik, kecepatan luar biasa, dan naluri menyerang yang jelas dimilikinya, di mana ia menganggap Alejandro Balde sebagai panutan dan idolanya.

Caicedo menjadi kandidat untuk menjalani menit-menit pertamanya bersama jersey Barcelona beberapa hari mendatang, ketika Barcelona Atlètic bersua L'Hospitalet dalam laga persahabatan pada Sabtu malam mendatang di Stadion Feixa Llarga, apabila pelatih Bellucci menilai kesiapannya untuk turut bermain.