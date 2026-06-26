Sudah diputuskan... Real Madrid menyerah kepada Nico Baz

Pihak Real Madrid akhirnya menerima keinginan Nico Baz, gelandang Como, yang tidak ingin kembali ke skuad Los Blancos pada musim panas ini.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di platform "X": "Eksklusif... Como menyepakati kesepakatan pembelian permanen Nico Baz dari Real Madrid untuk kedua kalinya... Kesepakatan ini sudah final."

Ahli bursa transfer tersebut menambahkan: “Como telah menyelesaikan kesepakatan dengan Nico Baz dari Real Madrid, di mana transaksi ini didasarkan pada penilaian total pemain sebesar 60 juta euro, dengan klausul yang memberikan Real Madrid bagian besar dari hasil penjualan kembali di masa depan, serta klausul yang memberikan hak kepada klub untuk membeli kembali pemain tersebut.”

Ia melanjutkan: “Niko ingin tetap di Como, namun Real Madrid akan tetap memegang kendali atas masa depan sang pemain.”

Dia menyimpulkan: “Cesc Fàbregas dan Mirwan Suarso kembali berperan penting dalam 24 jam terakhir untuk menyelesaikan kesepakatan ini, yang juga mendapat persetujuan dari Nico Baz, sehingga seluruh proses dapat diselesaikan dengan sukses.”

Nico Baz bergabung dengan Como dua musim lalu, datang dari Real Madrid, dengan Los Blancos tetap memegang hak untuk memanggil kembali pemain asal Argentina tersebut.

Baz mendapat kesempatan bermain secara reguler bersama Como, dan menjadi salah satu bintang tim Italia tersebut selama dua musim terakhir, serta berhasil mengantarkan timnya berlaga di Liga Champions musim depan.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Nico Baz menolak kembali ke Real Madrid setelah klub tersebut merekrut Bernardo Silva secara gratis atas permintaan langsung dari pelatih baru, José Mourinho.









