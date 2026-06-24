Sudah diputuskan... Perayaan komunitas LGBT akan digelar dalam pertandingan antara Mesir dan Iran

Penyelenggara acara di kota Seattle, Amerika Serikat, tetap bersikukuh menggelar perayaan "Pride Match" sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas LGBT sesuai rencana, meskipun ada penolakan dari Mesir dan Iran, yang akan bertanding pada Sabtu pagi mendatang waktu Greenwich, dalam ajang Piala Dunia 2026.

Seattle terkenal sebagai salah satu kota di Amerika Serikat yang paling merayakan komunitas LGBT, sementara perayaan bulan Juni dianggap sebagai salah satu acara "Pride" terbesar dan paling menonjol di Amerika Serikat.

Baca juga

Maroko atau Brasil?.. Koeman mengomentari lawan Belanda berikutnya

Pelatih Iran: Kami mengalami ketidakadilan di Piala Dunia.. dan pertandingan melawan Mesir akan menjadi pengecualian

Sebelum pengundian Piala Dunia 2026 pada Desember lalu, panitia penyelenggara lokal memilih untuk memasukkan pertandingan tanggal 26 Juni ke dalam rangkaian acara “Pride Match”. Namun, hasil undian mempertemukan Mesir dan Iran dalam pertandingan ini, yang memicu kontroversi luas mengingat sikap kedua negara terhadap isu-isu LGBT.

Federasi Sepak Bola Mesir meminta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk tidak menyelenggarakan acara apa pun yang terkait dengan “Pride”, dengan alasan bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Mesir. Federasi Sepak Bola Iran juga mengajukan keberatan resmi yang serupa.

Meskipun ada keberatan tersebut, panitia penyelenggara di Seattle menegaskan bahwa acara tersebut akan tetap digelar sesuai rencana. Heda McLendon, anggota panitia penyelenggara lokal Piala Dunia di Seattle, mengatakan dalam pernyataannya kepada kantor berita “Reuters”:

"Piala Dunia akan datang dan berlalu dalam tiga minggu. Sedangkan perayaan Pride… telah berlangsung pada minggu ini selama lebih dari 50 tahun. Acara ini akan berlangsung minggu ini, dan akan terus berlanjut lama setelah Piala Dunia berakhir."

Sementara itu, juru bicara FIFA mengatakan bahwa “Pride Match” merupakan inisiatif khusus dari kota tuan rumah, dan bukan acara yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional.