"Sudah diputuskan"... Neymar mengambil keputusan mengenai masa depannya

Neymar telah mengambil keputusan mengenai masa depannya di dunia sepak bola, setelah mengalami kekecewaan akibat tersingkirnya timnas Brasil dari Piala Dunia pada babak 16 besar setelah kalah 2-1 dari Norwegia.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa setelah berakhirnya perjalanan Brasil di Piala Dunia, Neymar kini dihadapkan pada tiga pilihan: pertama, pensiun; kedua, pindah ke liga Amerika Serikat; dan terakhir, kembali ke Santos untuk memenuhi kontraknya saat ini.

Yang pasti, karier internasional Neymar telah benar-benar berakhir. Baik sang pemain maupun pelatih Ancelotti tidak memiliki rencana untuk bekerja sama lagi di tim nasional Brasil.

Meskipun demikian, dalam beberapa hari terakhir muncul perdebatan mengenai kelanjutan kariernya di level klub. Keluarga Neymar sepakat bahwa ia tidak boleh mengakhiri kariernya dengan akhir yang menyedihkan seperti ini.

Dalam pesan yang baru-baru ini diunggah di akun Instagram-nya, ayahnya meminta Neymar untuk tidak menyerah, menegaskan bahwa harapan masih ada, dan mendorongnya untuk terus menikmati permainan. Selain itu, pensiun total dari sepak bola tidak mungkin dilakukan karena alasan komersial, mengingat berbagai kontraknya serta komitmen komersialnya dengan para sponsor dan perusahaan membuat pensiun seketika menjadi hal yang mustahil.

Mengenai kemungkinan bergabungnya ia dengan salah satu tim Liga Sepak Bola Amerika (MLS), perlu dicatat bahwa negosiasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke klub Cincinnati belum menunjukkan kemajuan apa pun.

Setelah berbulan-bulan melakukan pembicaraan, dan meskipun direktur olahraga Chris Albridge serta presiden klub Jeff Bearing telah melakukan perjalanan ke Brasil pada bulan April untuk menemui Neymar dan ayahnya, klub Amerika tersebut pada akhirnya tidak mengajukan tawaran resmi.

Adapun opsi terakhir, tampaknya hal ini telah dipastikan, karena Neymar, menurut surat kabar “Diário do Peixe” (media utama yang terkait dengan klub Santos), bertekad untuk memenuhi kontraknya dengan Santos hingga bulan Desember.

Menurut laporan, Neymar mengaku kepada teman-temannya, “Saya tidak bisa meninggalkan Santos atau rekan-rekan setim saya saat ini. Klub sedang mengalami krisis keuangan yang serius, dilarang merekrut pemain baru, dan berada di ambang zona degradasi di liga Brasil.”

Selain alasan olahraga, ada juga alasan keluarga: pasangannya, Bruna Biancardi, sedang mengandung anak keduanya. Neymar ingin menemaninya selama masa kehamilan di kediaman keluarga di pesisir São Paulo.

Terakhir, menurut jurnalis Lucas Musetti dari situs UOL, Neymar diperkirakan akan kembali ke Santos pada hari Jumat, 17 Juli, untuk menjalani pemeriksaan medis wajib.

Pemeriksaan tersebut akan berfokus secara khusus pada penilaian otot-otot kaki, keseimbangan otot, dan kesehatan lutut, serta pemeriksaan jantung.

Karena sang penyerang tidak mendapatkan libur musim panas seperti biasanya — karena ia sedang mempersiapkan diri secara khusus untuk Piala Dunia — ia diperkirakan akan menjalani fase transisi fisik sebelum kembali sepenuhnya ke sesi latihan.