Sudah diputuskan... Klopp setuju untuk melatih timnas Jerman

Jürgen Klopp, Direktur Divisi Sepak Bola Global di perusahaan "Red Bull", telah setuju untuk memimpin tim nasional Jerman dalam waktu dekat.

Perkembangan ini terjadi setelah mantan pelatih Julian Nagelsmann diberi peringatan tegas bahwa ia harus mengajukan pengunduran diri atau menghadapi pemecatan segera, menyusul kekalahan mengejutkan yang dialami tim nasional Jerman melalui adu penalti melawan Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia.

Nagelsmann telah secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan pelatih timnas Jerman pada Jumat lalu.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akunnya di platform “X”: “Berita Terkini… Jürgen Klopp menjadi manajer teknis baru timnas Jerman… Keputusannya sudah final.”

Ia menambahkan: “Klopp telah menyetujui untuk mengambil alih tugas ini; rincian kontrak jangka panjang, proyek, dan detail mengenai keluarnya tim dari Grup Red Bull masih dalam pembahasan, tetapi ia akan menjadi pelatih baru… Jürgen telah kembali ke dunia kepelatihan.”

Dia menyimpulkan: “Kelompok Red Bull sempat mempertimbangkan Oliver Glasner sebagai pengganti Klopp, tetapi dia telah menandatangani kontrak dengan klub Nottingham Forest.”



