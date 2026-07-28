Federasi Sepakbola Italia telah memastikan sosok pelatih baru Gli Azzurri untuk periode mendatang.

Menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano, Roberto Mancini yang berusia 61 tahun berada di ambang untuk kembali menukangi timnas Italia, setelah dirinya menyetujui untuk mengemban tugas tersebut lagi menyusul kegagalan negosiasi dengan Andrea Pirlo dan Pep Guardiola.

Timnas Italia telah mencari pelatih baru sejak Gennaro Gattuso mengundurkan diri dari jabatannya pada April lalu.

Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Mancini yang berusia 61 tahun telah menyetujui kepulangan mengejutkan untuk menukangi timnas negaranya, setelah Federasi Sepakbola Italia menghadapi sejumlah rintangan selama proses pencarian pelatih baru.

Mantan pelatih Manchester City, yang pernah meraih gelar Liga Primer Inggris, sebelumnya sudah pernah menukangi timnas Italia selama 5 tahun.

Mancini membawa timnas Italia meraih gelar Euro 2020, setelah mengalahkan Inggris melalui adu penalti dalam sebuah final yang menegangkan.





Setelah meninggalkan kursi kepelatihan timnas Italia, Mancini mengemban tugas menukangi timnas Arab Saudi, kemudian klub Al Sadd.

Mancini meninggalkan kursi kepelatihan sang juara Liga Bintang Qatar bulan lalu, yang memberi timnas Italia kesempatan untuk bergerak merekrutnya.

Perjalanan pencarian timnas Italia atas pengganti Gattuso mengalami perubahan mendadak kemarin.

Giovanni Malago, presiden Federasi Sepakbola Italia, menolak memberi lampu hijau untuk penunjukan Pirlo, setelah terungkap ke publik hubungannya sebagai duta sebuah merek dagang milik perusahaan taruhan Rusia.

Perubahan keputusan mendadak ini menyebabkan pengunduran diri direktur teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo, hanya 16 hari setelah keduanya menjabat.

Timnas Italia juga gagal meyakinkan Pep Guardiola untuk mengemban tugas tersebut, setelah melakukan pembicaraan dengannya pekan lalu.