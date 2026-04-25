Suasana perayaan yang sungguh luar biasa di Inggris setelah gol pada menit ke-103

York City berhasil promosi ke League Two pada Sabtu sore setelah pertandingan yang sangat menegangkan melawan pesaing utamanya, Rochdale. York harus menghindari kekalahan untuk memastikan promosi, dan berhasil melakukannya berkat gol pada menit ke-103, delapan menit setelah Rochdale mencetak gol pembuka 1-0: 1-1.

Pertarungan seru di puncak National League, divisi kelima Inggris, sudah dimulai pada putaran sebelumnya. Berkat gol pada menit ke-99, Rochdale menang di kandang Braintree (1-2). Ini menjadi pukulan telak bagi York, yang akibatnya belum (belum) promosi dan harus bertandang ke markas Rochdale.

Sebelum pertandingan hidup-mati ini dimulai, Rochdale memiliki 105 poin, sementara pemuncak klasemen York memiliki 107 poin. Di sisi lain, keunggulan poin York diimbangi dengan fakta bahwa pertandingan ini digelar di Stadion Spotland milik Rochdale.

Rochdale harus menang untuk melampaui York. Ketegangan tetap terasa sepanjang pertandingan, karena tidak ada gol yang tercipta dalam waktu yang sangat lama.

Rochdale membentur mistar gawang pada menit ke-92, tetapi terus menekan dan akhirnya mendapat hadiah pada menit ke-95. Emmanuel Dieseruvwe menyundul umpan silang yang indah dan membuat Rochdale bersorak gembira.

York yang tentu saja terpukul bangkit sekali lagi, dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-103 melalui Josh Stones. Pertandingan ini benar-benar menghadirkan emosi yang luar biasa.

Rochdale kini harus segera bangkit, karena mereka masih memiliki peluang untuk promosi melalui babak play-off. Sama seperti Carlisle, Rochdale telah lolos ke semifinal babak play-off tersebut.

Tim peringkat empat hingga tujuh di National League, yaitu Boreham Wood, Scunthorpe, Southend, dan Forest Green, akan memulai perjalanan mereka di babak perempat final.