Seperti dilaporkanBild, kepindahan Milosevic ke SC Braga tinggal selangkah lagi rampung. Menurut laporan tersebut, tes medis sang penyerang sudah dijadwalkan, dan Milosevic akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun hingga 2031 dengan klub kasta tertinggi Portugal yang ambisius itu.

Biaya transfer ini tampaknya akan sangat memuaskan petinggi VfB, yang menilai Milosevic, yang belakangan terus dipinjamkan, sebagai kandidat jual yang jelas. Menurut Bild, Braga akan membayar hingga sembilan juta euro termasuk bonus untuk pemain 21 tahun itu - jumlah tersebut enam kali lebih besar daripada 1,5 juta euro yang dikeluarkan Stuttgart untuk mendatangkannya dari Vojvodina Novi Sad ke Bundesliga pada 2023. Ini jelas menjadi keuntungan transfer yang sangat menguntungkan, dan terlepas dari itu juga merupakan pemasukan penting bagi peserta Liga Champions tersebut.

Di VfB, pemain Serbia itu tak pernah benar-benar menancapkan pengaruhnya meski memiliki potensi besar, dan dalam tiga tahun terakhir hanya mencatatkan enam penampilan kompetitif untuk klub Schwaben tersebut. Dari Februari 2024 hingga akhir musim yang baru saja selesai, ia terus dipinjamkan karena minimnya prospek di Stuttgart: pertama ke FC St. Gallen di Swiss, lalu ke Partizan Belgrade di tanah kelahirannya, Serbia, dan terakhir selama setengah musim di Bundesliga bersama Werder Bremen.

Udinese disebut sempat ingin membajak Jovan Milosevic dari Braga

Setelah mencetak tiga gol dalam 13 penampilan untuk SVW, Milosevic kini awalnya kembali ke Stuttgart, tetapi pelatih Sebastian Hoeneß memang sudah tidak memasukkannya dalam rencana. Karena itu, dalam beberapa pekan terakhir pencarian klub peminat untuk pemain yang sudah dua kali memperkuat tim nasional Serbia itu terus berjalan, meski kontraknya di VfB sejatinya masih berlaku hingga 2029.

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Udinese Calcio, klub ternama dari Serie A Italia, kabarnya sempat berupaya merebut Milosevic dari Braga pada saat-saat terakhir. Namun menurut Bild, kesepakatan final antara Stuttgart dan klub Portugal itu tercapai pada Rabu pagi.

Di Braga, yang musim lalu finis di peringkat keempat liga domestik, Milosevic berpeluang tampil di kompetisi Eropa. Untuk itu, calon klub baru sang striker masih harus melewati hadangan Austria Wien di playoff menuju fase liga Conference League.

Braga tampaknya sudah memburu Milosevic secara intens selama berminggu-minggu, dan pelatih Carlos Vicens disebut sangat menyukai gaya bermainnya. Namun, persaingan di lini depan klub Portugal itu jelas tidak ringan. Milosevic antara lain harus bersaing dengan mantan talenta Barcelona Pau Victor dan eks pemain Wolfsburg Jonas Wind, yang pindah ke Portugal secara gratis setelah VfL terdegradasi.