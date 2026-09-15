Nacho Ferri tampaknya kian menemukan ritmenya di Feyenoord. Pengganti Ayase Ueda itu menunjukkan kelasnya pada Minggu dengan mencetak tiga gol dalam kemenangan tandang 7-0 atas PEC Zwolle.

"Secara pribadi saya merasa pertandingan-pertandingan pertama saya di kompetisi di sini tidak terlalu bagus. Tetapi semuanya terus membaik dan saya ingin terus mengembangkan diri," kata penyerang ambisius itu dalam wawancara panjang dengan Feyenoord One.

Sempat tidak jelas apakah Ferri benar-benar mencatatkan hat-trick dalam kemenangan telak di Zwolle tersebut. "Karena awalnya mereka bilang ya, lalu tidak, kemudian ya lagi. Kemarin pagi akhirnya dikonfirmasi. Jadi saya terus ragu, tetapi pada akhirnya saya punya hat-trick saya. Sekarang saya sudah menerima bola pertandingan yang asli. Saya memang sudah membawa bolanya, untuk berjaga-jaga. Itu adalah hat-trick pertama saya sebagai pesepakbola profesional."

Ferri menunjuk gol keduanya melawan PEC sebagai gol favoritnya pada Minggu lalu. "Gol kedua melawan PEC Zwolle memberi kepuasan paling besar. Saya pikir itu adalah gol tim yang indah. Itu serangan yang bagus. Saya adalah pemain yang kuat secara fisik, yang suka berduel dan bekerja untuk tim."

Penyerang asal Spanyol itu di dalam skuad Feyenoord terutama punya kecocokan dengan para pemain berbahasa Spanyol dan Portugis. "Dengan Mika Mármol, Javi López, dan Gonçalo Borges, karena bahasanya. Sangat penting bagi Anda untuk bisa berbicara dalam bahasa sendiri. Karena itu kami sangat dekat."

Ferri dulu terutama merupakan pengagum Cristiano Ronaldo. Kini penyerang itu lebih banyak melihat penyerang-penyerang lain. "Sekarang ketika saya sudah sedikit lebih tua, secara fisik saya lebih mengagumi Erling Haaland atau Lukaku. Mereka adalah penyerang yang sekarang saya perhatikan. Saya mencoba belajar dari mereka. Saya banyak menonton ulang rekaman, bagaimana mereka bergerak dan menggunakan tubuh mereka."

Pemain rekrutan musim panas itu kini sudah mencatatkan enam penampilan dengan seragam Feyenoord. Dalam rangkaian itu, ia menorehkan tiga gol dan satu assist.