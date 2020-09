Burger King Setuju Sponsori Klub Kecil Inggris Gara-Gara Gim FIFA

Keputusan Burger King untuk menjadi sponsor utama jersey klub League Two, Stevenage pada 2018 terbayar setelah rencana besar mereka menjadi viral di dunia maya sukses melampaui semua ekspektasi.

Meski pun klub tersebut berada di kasta keempat kompetisi sepakbola Inggris, Stevenage selalu tampil dalam setiap edisi video gim FIFA.

Di sanalah Burger King - sebagai salah satu perusahaan waralaba Burger terbesar di dunia - melihat adanya peluang untuk promosi ke khalayak lebih luas karena mereka menilai dengan memasang logo mereka di jersey Stevenage, maka hal itu tentunya juga akan muncul di gim naungan EA Sports tersebut.

Dari sana, mereka menciptakan kampanye The Stevenage Challenge yang mengajak para pemain gim untuk bermain dengan klub Stevenage, merekrut pemain-pemain bintang dan membagikan kisah sukses mereka saat bermain di media sosial.

Sampai hari ini, bisa dikatakan taktik pemasaran mereka itu berhasil dengan lebih dari 25.000 gol yang dicetak oleh Stevenage diunggah secara online dan klub tersebut menjadi yang paling banyak dimainkan dalam mode karier FIFA.

Nama-nama seperti Lionel Messi dan Mohamed Salah juga direkrut oleh para pemain yang ambil bagian dalam The Stevenage Challenge, yang berarti merek Burger King juga tampak dipakai oleh para superstar sepakbola tersebut meski hanya sebatas di dalam gim.

What a whopper of a campaign this was! 😎🍔 @BurgerKing pic.twitter.com/1qJkf1Gwxc