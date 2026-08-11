Steven Bergwijn bisa direkrut dengan sangat murah dari Al-Ittihad, menurut laporan Voetbal International. Penyerang 28 tahun itu bisa didatangkan ‘dengan sebagian kecil dari harga belinya’.

Winger tersebut bergabung pada musim panas 2024 dari Ajax dengan nilai transfer sekitar 21 juta euro. Bergwijn sangat berharga bagi Al-Ittihad pada musim pertamanya, tetapi kini kepergiannya tampak menjadi salah satu kemungkinan.

Bergwijn masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga ia akan pergi secara gratis pada musim depan jika Ittihad tidak menjualnya.

Kemungkinan kembali ke Eropa disebut-sebut bisa membuat Bergwijn kembali masuk radar tim nasional Belanda.

Bergwijn menembus tim utama di PSV, sebelum kemudian pindah ke Tottenham Hotspur. Di Inggris ia tidak sepenuhnya mampu menunjukkan performa terbaiknya, setelah itu Ajax membayar tak kurang dari 32 juta euro untuk merekrutnya.

Pemain yang sudah 35 kali membela tim nasional Belanda itu bahkan sempat dijadikan kapten klub Amsterdam tersebut oleh pelatih saat itu, Maurice Steijn.