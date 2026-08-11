Steven Bergwijn bisa direkrut dengan sangat murah dari Al-Ittihad, demikian dilaporkan Voetbal International. Penyerang 28 tahun itu bisa didatangkan ‘dengan sebagian kecil dari harga pembeliannya’.

Winger itu datang pada musim panas 2024 dari Ajax dengan nilai sekitar 21 juta euro. Bergwijn sangat berharga bagi Al-Ittihad pada musim pertamanya, tetapi kini kepindahannya tampak menjadi salah satu kemungkinan.

Bergwijn terikat kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga ia akan pergi secara bebas transfer pada musim depan jika Ittihad tidak menjualnya.

Kemungkinan kembali ke Eropa belum tentu membuat Bergwijn kembali masuk radar tim nasional Belanda, demikian bunyinya.

Bergwijn menembus tim utama di PSV, setelah itu ia pindah ke Tottenham Hotspur. Di Inggris ia tidak sepenuhnya mampu menunjukkan performa terbaiknya, lalu Ajax membayar tidak kurang dari 32 juta euro untuk merekrutnya.

Pemain yang sudah 35 kali membela timnas Belanda itu bahkan dijadikan kapten klub Amsterdam tersebut oleh pelatih saat itu, Maurice Steijn.