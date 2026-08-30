Steven Berghuis: "Saya harus berterima kasih kepada Daley Blind untuk hal ini"

Steven Berghuis berterima kasih kepada Daley Blind atas saran yang menjadi dasar golnya saat melawan Telstar. Penyerang Ajax itu mencetak gol 0-2 dalam kemenangan 0-4 di Velsen-Zuid pada Minggu dan seusai laga mengungkapkan kepada reporter ESPN, Hans Kraay junior, bahwa Blind yang cedera telah memberinya masukan beberapa hari sebelumnya.

Berghuis memainkan peran utama saat menghadapi Telstar dengan satu gol dan dua assist. Tendangan sudutnya pada babak pertama berujung gol pembuka Davy Klaassen, lalu setelah jeda ia mencetak gol sendiri dan memberi Tolu Arokodare kesempatan untuk membobol gol 0-3. "Saya pikir ini memang kemenangan yang bagus. Ini juga sedikit menjadi arah yang harus kami tuju: kemenangan-kemenangan seperti ini."

Khususnya pada golnya sendiri, Berghuis teringat pada percakapannya dengan Blind. Pemain kidal itu bergerak masuk dari sisi kanan, mengecoh lawannya, lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang berbuah gol. Blind tidak bermain melawan Telstar karena cedera, tetapi seusai kemenangan 5-3 atas FC Sion di play-off Conference League pada Kamis, ia memperhatikan dengan saksama.

"Ada seseorang yang melihat dan itu adalah Daley Blind," kata Berghuis sambil tersenyum ketika golnya diputar ulang. "Dia datang kepada saya setelah pertandingan melawan Sion dan berkata: 'Kamu harus lebih sering melakukan gerakan cut itu, karena mereka mengira kamu akan bergerak ke kiri.' Saat melawan Sion saya dua atau tiga kali masuk ke dalam. Saya harus berterima kasih kepada Daley untuk ini."

Menurut Berghuis, saran Blind menjadi lebih berharga karena pengalamannya sebagai bek. "Detail-detail seperti ini penting. Dia tentu seorang bek dan berkata: 'Saya melihatmu dan saya memandang dari sudut pandang seorang bek. Saya pikir akan bagus jika kamu punya variasi dalam gerakan cut-mu.' Itu membuat saya kembali berpikir. Itu juga yang Anda butuhkan."

Selain itu, Berghuis juga memuji Tolu, yang juga mencetak gol melawan Telstar. "Dia benar-benar membawa energi yang bagus. Dia sosok yang menyenangkan untuk ada di ruang ganti, dia punya humor dan keinginan kuat untuk membuktikan diri. Dia sangat bersemangat untuk menebus diri setelah musim yang sulit di Wolfsburg."

Sang pemain senior juga melihat berbagai kualitas pada diri sang striker. "Dia tentu punya banyak senjata dengan kekuatan dan kecepatannya. Anda bisa mengumpan kepadanya lewat bola-bola udara, tetapi juga lewat bawah. Saya pikir dia adalah tambahan yang bagus untuk kami," ujar Berghuis, yang kembali bermain dari sisi kanan.

Sementara itu, Berghuis tidak mengkhawatirkan persaingan dengan Viktor Tsygankov, yang belum masuk skuad. "Pemain-pemain bagus selalu diterima. Itu juga dikatakan ketika saya datang dan Neres serta Antony masih ada. Saya pikir pemain bagus juga selalu bisa bermain bersama."