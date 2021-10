Raheem Sterling Siap Tinggalkan Manchester City Demi Tantangan Di Luar Inggris

Bintang internasional Inggris itu mulai kehilangan tempatnya di skuad utama The Cityzens hingga membuatnya berpikir tentang masa depan.

Raheem Sterling mengaku terbuka untuk meninggalkan Manchester City sembari juga mengungkapkan punya ambisi untuk bermain di luar Inggris.

Sterling menghabiskan enam tahun terakhir kariernya bersama The Cityzens, setelah didatangkan dari Liverpool dengan banderol mewah £50 juta pada musim panas 2015.

Winger berbakat tim nasional Inggris itu telah membantu pasukan Pep Guardiola memenangkan tiga gelar juara Liga Primer di antara sejumlah trofi domestik lainnya, namun belakangan mulai tersisih dari skuad utama dan sekarang mulai memikirkan masa depannya jelang bursa transfer Januari.

Sterling mengungkapkan hal tersebut dalam wawancaranya di KTT Financial Times Business of Sport AS di New York: "Jika ada opsi untuk pergi ke tempat lain demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain, saya akan terbuka untuk itu. Seperti yang saya katakan, sepakbola adalah hal yang paling penting bagi saya."

"Tantangan yang telah saya tentukan sendiri sejak usia muda dan juga impian. Sebagai pemain Inggris, yang saya tahu adalah Liga Primer dan saya selalu berpikir, Anda tahu, mungkin suatu hari nanti saya ingin bermain di luar negeri. Lihat cara saya akan menghadapi tantangan tersebut."

Ditanya bagaimana ia mengatasi kegundahan akibat mulai jarang bermain secara reguler di Etihad Stadium dalam beberapa bulan terakhir, pemain berusia 26 tahun itu menambahkan: "Saya bukan tipe orang yang akan mengeluh. Saya tidak menganggapnya sebagai masalah yang besar. Saya hanya terus bekerja. Melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan saya harus tetap bersemangat. Bermain sepakbola secara reguler. Mencetak gol secara teratur."

"Sejak kecil, sepakbola telah menjadi hal terpenting dalam hidup saya. Ketika saya bermain sepakbola, dari situlah saya mendapatkan kebahagiaan. Dan, tentu saja, juga dengan keluarga, namun sepakbola bagi saya memiliki tempat khusus di hati saya."

"Dengan segala sesuatu yang datang bersama dengan sepakbola, uang, mampu melakukan hal-hal baik... pada akhirnya, jika sepakbola bagi saya tidak pada standar tertentu, saya tidak benar-benar bahagia. Jika saya menginginkan kebahagiaan saya di level tertentu yang saya butuhkan untuk bermain sepakbola. Saya harus mencetak gol dan menikmati diri saya sendiri."

Sterling telah lama menjadi pilihan utama dalam susunan tim inti Guardiola, namun hanya menjadi starter dalam 16 dari 33 pertandingan terakhir City di semua kompetisi.

Memang, tujuh dari 10 penampilan pemain internasional Inggris untuk juara Liga Primer tersebut musim ini dilakukannya dari bangku cadangan, dan ia hanya berhasil menyumbangkan satu gol dan satu assist.