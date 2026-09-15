John Stegeman usai Ajax - Willem II (5-1) meluapkan kekesalannya di depan kamera ESPN terkait aturan baru yang mencolok. Gara-gara aturan itu, Jaden Slory harus menepi selama satu menit setelah wajahnya terkena Steven Berghuis. “Menggelikan,” kata Stegeman.

Menjelang akhir babak pertama, Berghuis dan Slory sama-sama bergerak ke arah bola jauh di area permainan Ajax, dengan Berghuis menancapkan lengannya ke wajah penyerang Willem II tersebut. Slory kemudian lama tergeletak di lapangan, setelah itu Lindhout memutuskan untuk menghentikan permainan.

“Ya, itu bukan benturan. Dia memukul wajahnya. Tadi Allard Lindhout juga mengakui bahwa itu adalah pelanggaran,” ujar Stegeman, yang bahkan tidak frustrasi karena Berghuis tidak mendapat kartu. Karena Lindhout pada akhirnya menghentikan permainan, Slory tetap harus menunggu satu menit di tepi lapangan, dan justru itulah yang sangat membuat Stegeman geram.

“Jaden terkena sesuatu di wajahnya, wasit meniup peluit, lalu dia harus keluar selama satu menit. Itu yang bisa membuat saya marah. Nah, entah idiot mana yang memikirkan itu... KNVB menurut saya tidak bisa berbuat apa-apa soal itu, karena mereka harus menerapkan aturan. Tapi itu benar-benar menggelikan.”

“Saya tidak tahu orang-orang seperti apa yang duduk di sana (di IFAB, red.), tapi menurut saya mereka tidak ada hubungannya dengan sepakbola,” omel Stegeman lebih lanjut. “Saya pikir itu aturan yang sangat aneh. Untuk membuang waktu saya paham, tapi dia benar-benar kena tangan di wajah. Kalau tidak ditiup oke, dan mungkin itu kartu kuning atau merah, tapi itu bukan intinya.”

“Tapi kalau dalam situasi seperti ini Anda harus keluar satu menit, berarti kami bermain melawan Ajax dalam kondisi kalah jumlah selama satu menit. Ya, itu benar-benar bisa membuat saya naik pitam. Ya, saya bahkan dapat kartu kuning juga, mantap. Saya marah besar. Tapi saya rasa semua rekan pelatih saya juga berpikiran sama, ini memang aturan yang sangat aneh.”

“Setiap tahun mereka kembali membuat beberapa aturan baru, dan memang ada juga yang bagus. Terkait membuang waktu, bagus. Tapi yang ini pada akhirnya benar-benar sama sekali tidak masuk akal. Kalau dari pihak KNVB ada sesuatu yang bisa dilakukan soal itu, lakukanlah secepat mungkin.”

Meski begitu, menurut Stegeman situasi tersebut hanya sedikit memengaruhi hasil pertandingan. “Ajax memang memainkan pertandingan yang sangat bagus. Mereka tampil baik, pujian untuk pelatih itu,” kata Stegeman.