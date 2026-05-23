Stegeman mendengar Kraay melontarkan 'komentar aneh' tentang Willem II

John Stegeman tidak terlalu senang dengan komentar Hans Kraay junior setelah pertandingan FC Volendam melawan Willem II. Wartawan ESPN tersebut mengkritik gaya permainan tim promosi asal Tilburg itu.

''Para pendukungmu benar-benar luar biasa!'' Kraay langsung memberikan pujian kepada Stegeman. ''Aku membandingkannya dengan stadion Atlético Madrid, yang dipenuhi 60.000 penggemar. Para pendukung itu mendukung segalanya. Sebagai mantan penyerang, apakah kamu akan memberikan permainan sepak bola yang lebih menyerang kepada para pendukung Willem II? Karena itu juga boleh, kan.''

Stegeman tertawa mendengar komentar Kraay, lalu menjawab dengan serius. ''Saya rasa itu komentar yang agak aneh, harus saya akui. Tahu kan, kami hanya melihat, dan itu juga yang saya sampaikan kepadamu sebelum pertandingan, di mana kami saat ini bisa memberikan hasil terbaik. Dan kemudian kita melihat kualitas para pemain.''

Pelatih tim promosi ini menyoroti bahwa ia berhasil membawa Heracles Almelo ke kompetisi Eropa. ''Dan bukan karena kami hanya bertahan di kotak penalti sendiri, tapi karena kami bermain sepak bola. Tapi itu juga berkaitan dengan kualitas. Itu berkaitan dengan jenis pemain yang kamu miliki,'' kata Stegeman, yang belajar banyak sekali saat menjadi asisten Mark van Bommel di Royal Antwerp FC.

''Saya berkesempatan bekerja di Belgia selama tiga tahun. Itu berbeda. Di Belanda, kami harus menang. Dan di sana kami tidak ingin kalah. Tahu kan, saya berkesempatan bekerja dengan Mark van Bommel dan dia juga memberikan beberapa pelajaran dari Milan dan Munich. Jadi, ya,'' kata pelatih yang membawa Willem II kembali ke level tertinggi setelah absen selama setahun.

''Kami, menurut saya, telah bermain sepak bola dengan jujur sesuai kemampuan kami dan melakukan apa yang kami kuasai. Titik. Ya, kami ingin naik ke level yang lebih tinggi. Sangat ingin, Hans. Tapi Freek Heerkens harus siap mengeluarkan uang musim depan,'' kata Stegeman kepada direktur teknis Willem II.

Tak lama setelah pertandingan usai, di lapangan, Stegeman tampak sangat emosional saat berbincang dengan Kraay. Menurut sang pelatih, hal itu disebabkan oleh meninggalnya ayahnya tahun lalu dan fakta bahwa putranya berhasil menjadi juara bersama SV Epe pada hari Sabtu ini.