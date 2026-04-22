Statistik yang mengejutkan: Bek dengan 144 gol dan 148 assist akan bebas transfer setelah musim ini

Ikon klub James Tavernier akan hengkang dari Rangers FC setelah musim ini berakhir. Menurut Fabrizio Romano, bek kanan berusia 34 tahun itu akan mencari tantangan baru dengan status bebas transfer.

Hal ini menandai berakhirnya sebuah era. Rangers mendatangkan pemain asal Inggris itu dari Wigan Athletic pada 2015 dengan biaya hanya 250.000 euro.

Di Glasgow, Tavernier tumbuh menjadi kapten dan idola penonton. Pemain yang merupakan produk akademi Leeds United dan Newcastle United ini beberapa kali memiliki kesempatan untuk pindah ke Liga Premier, namun selalu setia kepada Rangers.

Kini, ia telah mencatatkan 562 pertandingan resmi bersama Rangers. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, Tavernier mencatatkan statistik yang luar biasa untuk seorang bek.

Dengan seragam Rangers, Tavernier telah mencetak 144 gol dan 148 assist. Pada musim 2021/22, bek kanan ini bahkan menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Europa.

Di final kompetisi Eropa tersebut, Rangers asuhan Giovanni van Bronckhorst kalah dari Eintracht Frankfurt melalui adu penalti.

Bersama Rangers, Tavernier telah memenangkan lima gelar utama Skotlandia hingga saat ini. Musim ini, gelar juara bisa ditambahkan ke koleksinya, jika Hearts berhasil disalip di klasemen.