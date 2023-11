Statistik Menyedihkan Manchester United Dari Kekalahan Lawan Newcastle Ungkap Kedalaman Krisis Di Tengah Rumor Pemecatan Erik Ten Hag

Man United memiliki lebih banyak pemain yang mengenakan ban kapten dibandingkan jumlah tembakan tepat sasaran saat dikalahkan Newcastle United 3-0.

Newcastle mengalahkan United di Carabao Cup

The Red Devils memiliki dua tembakan ke arah gawang

Tapi tiga pemain mengenakan ban kapten

APA YANG TERJADI? The Magpies menghajar The Red Devils di Old Trafford pada Rabu (1/11), membalas kekalahan mereka di final Carabao Cup musim lalu dan membuat tim asuhan Erik Ten Hag tersingkir dari kompetisi di babak 16 besar. Tim asal Manchester itu mencatat sejumlah rekor yang tidak diinginkan dalam kekalahan tersebut, namun rekor yang satu ini mungkin merupakan yang paling buruk. Tuan rumah hanya mencatatkan dua tendangan tepat sasaran, dibandingkan dengan lima dari tim tamu, dan tiga pemain mengenakan ban kapten selama pertandingan. Casemiro menjadi kapten tim tapi ditarik keluar saat jeda, Victor Lindelof mengambil alih peran kapten selama kurang lebih 20 menit sebelum pemain pengganti, Bruno Fernandes, melanjutkan tugas normalnya pada menit ke-65.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

GAMBARAN LEBIH BESAR: United sepertinya berada dalam sebuah krisis. Hari-hari Ten Hag di Old Trafford mungkin akan segera berakhir, terdapat ketidakpastian yang menyelimuti klub dengan situasi kepemilikan, sang pelatih dan Jadon Sancho berseteru, mereka berada di peringkat delapan di Liga Primer dan mereka sepertinya akan mengalami kemunduran.

Statistik mengejutkan dari BetMGM juga menunjukkan kesulitan United dalam lini serang, dengan The Red Devils mencetak lebih sedikit gol (11) dibandingkan tim-tim lain yang berada di sepuluh besar Liga Primer.

Tim asuhan Ten Hag juga menciptakan lebih sedikit peluang mencetak gol per pertandingan dibandingkan tim-tim seperti Luton dan Crystal Palace, dan tujuh penyerang utama mereka hanya memiliki tiga gol dan satu asisst di antara mereka dalam pertandingan domestik sejauh musim ini.

APA SELANJUTNYA? Keadaan dapat menjadi lebih buruk bagi United saat mereka menghadapi Fulham di Craven Cottage pada Sabtu (4/11) di Liga Primer.