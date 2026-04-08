Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Statistik mengejutkan yang mempermalukan Real Madrid di hadapan Bayern Munich

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Champions League
Spanyol
Jerman

Angka-angka menunjukkan kesulitan Real Madrid saat menghadapi Bayern

Real Madrid tampil tak berdaya di kandang sendiri, Santiago Bernabéu, saat menghadapi Bayern München, dan kalah 2-1 pada Selasa kemarin dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern Munich sebenarnya bisa saja meraih kemenangan dengan skor lebih besar di kandang Real Madrid, namun para pemainnya membuang banyak peluang mudah, terutama di menit-menit akhir pertandingan.

Laga leg kedua akan digelar di Allianz Arena, Rabu mendatang, untuk menentukan siapa yang akan lolos ke semifinal Liga Champions dan menghadapi pemenang dari laga Liverpool melawan Paris Saint-Germain.

Sementara itu, surat kabar "Mundo Deportivo" dari Catalunya mengungkap statistik mengejutkan yang memperlihatkan kelemahan Real Madrid dalam pertandingan melawan Bayern Munich.

Surat kabar tersebut mengatakan: "Real Madrid menempuh jarak total 101,9 kilometer selama pertandingan, dibandingkan dengan 110,9 kilometer yang ditempuh Bayern Munich. Artinya selisih sembilan kilometer, yang dianggap sebagai performa lemah bagi Real Madrid yang menempuh jarak jauh lebih besar saat melawan Manchester City (di babak 16 besar): 113,7 kilometer pada leg pertama dan 114,5 kilometer pada leg kedua."

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Dia menambahkan bahwa secara individu, Fede Valverde dari Real Madrid adalah pemain yang menempuh jarak terjauh, dengan total 10,05 kilometer. Namun, masalah bagi pemain Uruguay dan tim Los Blancos adalah bahwa lima pemain Bayern Munich mengunggulinya dalam hal lari: Pavlovic (11,80), Kimmich (11,76), Ulis (10,66), Luis Diaz (10,39), dan Stanic (10,09).

Dia menyimpulkan: "Perbedaan besar ini menunjukkan bahwa Real Madrid kalah di papan skor, tetapi juga secara fisik di hadapan Bayern Munich yang telah mengambil langkah raksasa menuju lolos ke babak semifinal."

Iklan