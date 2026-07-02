Statistik Harry Kane membuat Cristiano Ronaldo berada dalam posisi yang canggung

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, kini berada dalam posisi yang sulit setelah penampilan gemilang Harry Kane, penyerang tim nasional Inggris, di Piala Dunia 2026.

Kane terus menunjukkan performa gemilangnya di Piala Dunia dengan mencetak dua gol lagi, yang membawa Tim Tiga Singa lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1, Rabu malam kemarin.

Timnas Inggris dijadwalkan akan menghadapi Meksiko pada dini hari Senin mendatang.

Jumlah gol Kane di Piala Dunia kini mencapai 13 gol (5 di antaranya di edisi ini), yang membuatnya menempati peringkat keenam dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, mengungguli legenda Brasil almarhum Pelé.

Menurut statistik dari situs “WhoScored”, Kane telah berkontribusi dalam 16 gol sejak awal Piala Dunia 2018, dengan mencetak 13 gol dan memberikan 3 assist. Hal ini berarti kontribusinya dalam mencetak gol lebih dari dua kali lipat dibandingkan yang dicatat Ronaldo selama periode yang sama.

Ronaldo asal Portugal itu mencetak 7 gol (termasuk 2 gol di edisi saat ini), tanpa memberikan satu pun assist.

Namun demikian, Ronaldo—satu-satunya pemain yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia—masih memiliki peluang untuk menambah kontribusinya dalam hal gol saat timnas negaranya menghadapi Kroasia dini hari Jumat besok di babak 16 besar.

Di sisi lain, jaringan “Opta” mencatat bahwa Kane menyamai prestasi Ronaldo setelah menjadi pemain kedua yang mencetak 20 gol atau lebih di Piala Dunia dan Piala Eropa, menyusul sang legenda yang telah mencetak 24 gol hingga saat ini.

Selain gol-golnya di Piala Dunia, bintang Inggris ini juga mencetak 7 gol lainnya di Piala Eropa, sedangkan Ronaldo adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen kontinental tersebut dengan 14 gol.