Stadion J.League Yang Jadi Saksi Piala Dunia Bersejarah

Tujuh dari sepuluh stadion Piala Dunia 2002 yang bersejarah menjadi venue gelaran J1 League.

Piala Dunia 2002 merupakan salah satu event bersejarah karena kali pertama turnamen sepakbola termasyhur itu digelar di Asia, sekaligus digelar di dua negara sekaligus. Kala itu, Jepang dan Korea Selatan dipercaya menjadi tuan rumah.

Kedua negara di atas memang merupakan kutub kekuatan sepakbola Asia, dan Jepang sendiri memiliki sepuluh stadion sebagai venue pertandingan, dengan tujuh di antaranya menjadi venue pertandingan untuk J1 League, atau kompetisi kasta teratas Negeri Sakura.

Tiga stadion sisa yang tidak dipakai untuk J1 League antara lain Shizuoka Stadium ECOPA (Shizuoka), Stadion Nigata, dan Stadion Miyagi. Lantas, apa saja tujuh stadion bersejarah yang digunakan untuk J1 League musim ini? Berikut daftarnya.

1. International Stadium Yokohama (Yokohama) - Yokohama F. Marinos

Karena statsu kemitraan dengan sponsor, nama stadion ini disebut dengan Nissan Stadium. Berkapasitas lebih dari 72000 penonton, stadion ini sempat jadi stadion dengan kapasitas terbesar selama 21 tahun sebelum kemudian dikalahkan Stadion Nasional pada 2019 lalu.

Stadion ini adalah venue final Piala Dunia 2002 saat Brasil menang 2-0 atas Jerman dan jadi juara dunia, serta menggelar tiga laga lain dari babak grup. Selain Piala Dunia 2002, stadion ini juga digunakan untuk Piala Dunia Rugby 2019 serta sepakbola di Olimpiade Tokyo 2020.

2. Saitama Stadium 2002 (Saitama) - Urawa Red Diamonds

Jepangs sebagai tuan rumah bermain di stadion ini pada laga perdana mereka di Piala Dunia. Jepang saat itu bermain imbang 2-2 lawan Belgia di grup H. Selain itu, stadion ini juga jadi tempat laga Inggris vs Swedia dan Kamerun vs Arab Saudi di babak grup. Laga semi-final saat Brasil menang 1-0 lawan Turki juga dihelat di sini.

Kapasitas dari Saitama Stadium yaitu 62010 penonton, sengaha dibangun untuk menyambut gelaran Piala Dunia 2002. Beberapa pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 juga turut dilaksanakan di sini.

3. Nagai Stadium (Osaka) - Cerezo Osaka

Stadion ini kini dikenal dengan nama Yanmar Stadium Nagai dan sudah jadi kandang Cerezo Osaka sejak 1996, berkapasitas 47853 penonton, dan total menggelar lima pertandingan Piala Dunia, salah satunya partai perempat-final antara Senegal dan Turki.

Sayangnya, Cerezo Osaka mengambil langkah untuk tidak menggunakan stadion ini karena alasan finansial, dan mereka memilih Yodoka Stadium yang letaknya hanya 'sejengkal' dari Nagai Stadium.

4. Oita Stadium (Oita) - Oita Trinita

Stadion ini kini dikenal dengan nama Showa Denko Dome Oita dan memiliki kapasitas 31997 penonton. Ada tiga laga Piala Dunia 2002 yang dihelat di sini, dua laga babak grup (Tunisia vs Belgia dan Meksiko vs Italia), serta satu laga babak 16 besar, Swedia vs Senegal.

Selain Piala Dunia 2002, gelaran Piala Dunia Rugby 2019 juga sempat dihelat di sini. Dibuka pada 2001, Oita Trinita kemudian menggunakan stadion ini sejak saat itu sampai sekarang.

5. Kashima Stadium (Kashima) - Kashima Antlers

Stadion yang kini dikenal dengan nama Kashima Soccer Stadium ini memiliki kapasitas 38669 penonton. Sebelum dipugar untuk Piala Dunia 2002, stadion ini dibuka pada 1993 dan Kashima Antlers langsung menggunakannya sebagai kandang sejak saat itu.

Pada gelaran Piala Dunia 2002, tiga laga babak grup digelar di sini, Argentina vs Nigeria, Jerman vs Republik Irlandia, dan Italia vs Kroasia. Selain itu, beberapa laga pagelaran Olimpiade Tokyo 2020 juga dihelat di sini.

6. Kobe Wing Stadium (Kobe) - Vissel Kobe

Kobe Wing Stadium mengalami renovasi besar demi menyambut Piala Dunia 2022. Kini mereka memiliki kapasitas 29332 penonton dan dikenal dengan nama Noevir Stadium Kobe.

Dua laga babak grup Piala Dunia 2002 dihelat di sini (Rusia vs Tunisia dan Swedia vs Nigeria) serta satu babak 16 besar, Brasil vs Belgia. Piala Dunia Rugby 2019 juga sempat dihelat di stadion ini.

7. Sapporo Dome (Sapporo) - Hokkaido Consadole Sapporo

Stadion yang terletak paling Utara dalam lis ini. Dibuka pada 2001 untuk gelaran Piala Dunia 2002, stadion ini kini berkapasitas 38794 penonton. Sejak dibuka, stadion ini kemudian sudah jadi kandang Hokkaido Consadole Sapporo hingga sekarang.

Ada tiga laga Piala Dunia 2002 yang dihelat di sini, tiga laga babak grup: Jerman vs Arab Saudi, Italia vs Ekuador, dan Argentina vs Inggris. Piala Dunia Rugby 2019 dan Olimpiade Tokyo 2020 juga menggelar laga mereka di sini.