Srikandi Merdeka Cup: Momentum atlet sepakbola putri U-16 Indonesia berjuang di kancah internasional

Caffino Srikandi Merdeka Cup siap bergulir pada 14 hingga 23 Agustus 2026 di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah. Turnamen sepakbola putri U-16 level internasional yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation berkolaborasi dengan PSSI ini mempertemukan tujuh negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi.

Program Director Srikandi Merdeka Cup, Teddy Tjahjono mengatakan Srikandi Merdeka Cup merupakan rangkaian akhir Women’s Soccer Trilogy 2026 dari dua turnamen yang sebelumnya sukses digelar, yaitu MLSC All Stars (23 – 28 Juni) dan HPSL All Stars (5 – 12 Juli). Mengusung tagline Girls, Goals, Glory, turnamen ini sekaligus menjadi wadah bagi talenta-talenta terbaik hasil pembinaan berjenjang untuk mengukur kemampuan di level internasional.

"Kami ingin terus membangun fondasi prestasi sepakbola putri Indonesia melalui pembinaan yang berkesinambungan. Women’s Soccer Trilogy 2026 merupakan satu jalur pembinaan yang saling terhubung. Dari proses tersebut kami menjaring 56 pemain terbaik sebelum akhirnya tim pelatih menetapkan 46 atlet untuk memperkuat dua tim. Mayoritas pemain merupakan hasil talent scouting HYDROPLUS Soccer League yang sebelumnya juga melalui proses pembinaan sejak MilkLife Soccer Challenge,” ujarnya.

Teddy melanjutkan, Indonesia akan menerjunkan dua tim mewakili Timnas Putri Indonesia, yakni Garuda Pertiwi di bawah komando Timo Scheunemann dan Putri Nusantara yang akan ditangani oleh Takumi Taniguchi. Sebelum turnamen berlangsung, kedua tim menjalani training camp pada 24 Juli sampai 11 Agustus 2026 di Kudus dan Pati sebagai bagian dari pemantapan strategi, fisik, serta membangun chemistry antar pemain.

"Kami sengaja menyiapkan dua tim dengan kualitas yang kompetitif agar semakin banyak pemain mendapatkan pengalaman bertanding internasional. Kami berharap keberhasilan Timnas Putri Senior menjuarai Piala AFF Putri 2026 menjadi penyemangat bagi mereka. Apalagi turnamen ini berlangsung bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia. Semoga para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan mempersembahkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia," lanjut Teddy.





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Komitmen membangun ekosistem sepakbola putri usia muda mendapat dukungan dari Caffino sebagai title partner Srikandi Merdeka Cup. Soegiono selaku Business Unit Head Coffee & Confectionary Savoria menuturkan, pembinaan atlet usia muda membutuhkan konsistensi seluruh pihak guna melahirkan generasi pesepakbola putri yang mampu berprestasi di tingkat internasional seperti halnya Piala Dunia.

"Savoria Group melalui Caffino bangga dapat menjadi bagian dari Srikandi Merdeka Cup. Kami percaya lahirnya atlet berprestasi tidak hanya bergantung pada pembinaan yang tepat, tetapi juga membutuhkan kompetisi yang berkelanjutan sebagai ruang bagi para pemain untuk terus berkembang. Kami berharap Caffino Srikandi Merdeka Cup menjadi langkah penting untuk melahirkan lebih banyak talenta muda yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia,” ungkapnya.

Sementara Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, mengapresiasi komitmen Bakti Olahraga Djarum Foundation yang terus konsisten membangun ekosistem pembinaan sepakbola putri Indonesia. Menurutnya, Srikandi Merdeka Cup menjadi momentum penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional sekaligus menjadi bagian dari proses pemantauan pemain menuju pembentukan Timnas Putri Indonesia U-17.

"Kami mengapresiasi komitmen Bakti Olahraga Djarum Foundation yang secara konsisten membangun pembinaan sepakbola putri dari level usia dini hingga kini menghadirkan turnamen internasional. Kesempatan bertanding melawan negara lain tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain. Turnamen ini juga menjadi salah satu ajang talent scouting dalam menyiapkan skuad Timnas Putri U-17 menuju Kualifikasi AFC U-17 2027. Semakin banyak pemain yang mendapatkan menit bermain di level internasional, semakin besar pula pilihan pemain berkualitas yang dapat diproyeksikan memperkuat Indonesia," ujar Vivin.





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Pelatih Kepala Garuda Pertiwi, Timo Scheunemann berucap, pemusatan latihan menjadi fase penting untuk membentuk tim yang solid jelang bergulirnya Srikandi Merdeka Cup. Selama training center di Kudus dan Pati, para pemain terus menunjukkan perkembangan, baik dalam kerja sama di lapangan, komunikasi, maupun adaptasi terhadap strategi yang disiapkan tim pelatih. Modal tersebut membuatnya optimistis Garuda Pertiwi maupun Putri Nusantara mampu tampil kompetitif sepanjang turnamen.

"Seluruh atlet berkembang dengan sangat baik selama menjalani training center. Mereka mau belajar, cepat menyerap materi, dan menunjukkan semangat yang luar biasa di setiap sesi latihan. Bekal itu menjadi modal penting bagi kami untuk menghadapi tim-tim dari enam negara. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi motivasi tambahan. Dengan persiapan yang sudah dilakukan, kami siap memberikan penampilan terbaik dan berjuang meraih gelar juara," tegas Timo.

Optimisme serupa juga disampaikan salah satu pemain, Ayla Dva Khala Ahisma yang merupakan jebolan MLSC dan HPSL. Pernah mengantarkan tim HYDROPLUS Strikers menjadi runner-up di JSSL Singapore 7’s, Ayla mengaku bangga bisa kembali merumput di turnamen level internasional dan impiannya bergabung dengan skuad timnas kini terwujud.

"Rasanya bangga sekali bisa mendapat kesempatan mewakili Indonesia di turnamen internasional. Sebagian besar pemain sudah sering bertemu saat mengikuti MilkLife Soccer Challenge maupun HYDROPLUS Soccer League, jadi chemistry kami sudah cukup terbentuk. Sekarang kami tinggal memaksimalkan materi latihan agar bisa memberikan hasil terbaik untuk Indonesia," kata pemain Cipta Cendikia FA yang meraih Best Player HYDROPLUS Soccer League All Stars 2025/2026 tersebut.





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Drawing pembagian grup sudah bergulir pada 23 Juli 2026. Delapan tim dibagi ke dalam dua grup. Grup A berisi Garuda Pertiwi (Indonesia), Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara di Grup B akan mempertemukan Thailand, Singapura, Yordania, dan Putri Nusantara (Indonesia). Juara dan runner-up masing-masing grup akan melaju ke babak semifinal dengan sistem gugur (knockout) sebelum memperebutkan gelar pada partai final.

Selain trofi juara, runner-up, dan 3rd place, Srikandi Merdeka Cup juga memperebutkan penghargaan individu untuk Best Player, Top Scorer, dan Best Goalkeeper, serta Team Fair Play. Turnamen ini menggunakan format pertandingan 11 vs 11 berdurasi 45 menit x 2 babak dengan dimensi lapangan 68 m x 105 m. Setiap harinya sebelum fase knockout akan tersaji dua pertandingan, serta terdapat dua hari rest day di tanggal 20 dan 22 Agustus.