Sportstive+: Saat Sepakbola & Olahraga Lain Dipadukan Dengan Hiburan Modern

CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, resmi meluncurkan Sportstive+, program kolaborasi terbaru bersama TS Media yang menggabungkan konten olahraga dan hiburan dalam satu kemasan. Meski mengusung konsep sportainment lintas cabang olahraga, sepakbola tetap menjadi salah satu fokus utama dalam proyek anyar ini.

Dalam konferensi pers di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Senin (8/12/2025), Valencia menjelaskan bahwa Sportstive+ akan dibuka dengan empat cabang olahraga: bulu tangkis, basket, tinju, dan sepakbola. Ia menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menghadirkan format permainan yang lebih segar dan atraktif bagi penonton, termasuk dalam konten sepakbola yang diharapkan dapat menjangkau audiens muda.

"Pastinya kita role off the game itu akan kita twice, misal badminton 5 lawan 5 masih banyak lainnya ya, bisa juga di saksikan di OTT platform dan satu tahun udah ada 4 cabor tadi, dan bakal menjadi suguhan yang ditunggu-tunggu penonton," ujar Valencia Tanoesoedibjo.

Valencia menuturkan bahwa Sportstive+ tidak hanya hadir sebagai tontonan, tetapi juga sebagai ruang kreativitas untuk menghadirkan format pertandingan yang berbeda dari biasanya. “Harapannya tentu akan ada inovasi baru, terutama untuk sports lokal. Format dan kreativitasnya bisa kita kembangkan sendiri,” ujarnya.

Instagram / @lunamaya

Co-founder TS Media, Luna Maya, menambahkan bahwa Sportstive+ memberi pengalaman berbeda bagi publik, termasuk para penggemar sepakbola yang selama ini hanya melihat idola atau figur publik dari layar kaca. Ia menyebut bahwa program ini akan mempertemukan dua figur berbeda dalam satu arena, menciptakan dinamika baru yang dikemas secara lebih kompetitif dan menghibur.

"Mungkin banyak fans public figur cuma bisa melihat dari layar kaca. Tapi disini mereka harus menampilkan dirinya dengan berbeda, dua selebriti yang akan bertemu, versus lah mereka, komuniti itu akan memberikan semangat, bagaimana dikemasnya agar lebih seru lagi nantinya," jelas Luna. "Yang menarik nanti pasti kita akan memilah ya permainan siapa cocoknya siapa dengan siapa, bahkan yang enggak pernah bertemu jadi bertemu," sambil tersenyum.