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Speed mengirim pesan kepada Liamal: Selamatkan para penggemar Ronaldo dari Messi!

L. Yamal
C. Ronaldo
L. Messi
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
Spain vs Argentina
Spain
Spanyol
Portugal
Argentina
Inggris
AS

Pernyataan yang menghebohkan dari Speed

Pembuat konten terkenal asal Amerika Serikat, Speed, mengirimkan pesan langsung kepada bintang Spanyol Lamine Yamal menjelang laga melawan Argentina di final Piala Dunia 2026, meminta Yamal untuk memimpin "La Roja" meraih kemenangan dan mencegah Lionel Messi kembali menjuarai gelar dunia.

Speed berkata dalam siaran langsung di YouTube: “Lamine Yamal, pesan ini untukmu… Tetap fokus! Tolong lakukan ini, kamu harus mengalahkan Argentina di final Piala Dunia.”

YouTuber asal Amerika Serikat itu, yang dikenal sebagai penggemar berat bintang Portugal Cristiano Ronaldo, menambahkan: “Selamatkan aku… selamatkan para penggemar Ronaldo. Aku tidak tahan melihat Messi memenangkan Piala Dunia lagi, dan aku tidak tahu harus berkata apa sebagai penggemar Ronaldo jika hal itu terjadi.”

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Pernyataan Speed ini muncul menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara Spanyol dan Argentina pada Minggu malam, dalam laga yang dianggap sebagai salah satu final terkuat dalam sejarah turnamen ini.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Timnas Argentina telah memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal, sementara timnas Spanyol melaju ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0.

Lamine Yamal berharap dapat membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, sementara Messi berupaya mempertahankan gelar dunia yang diraihnya bersama Argentina pada edisi sebelumnya dan menambahkan prestasi baru ke dalam karier legendarisnya.

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