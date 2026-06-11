Special One Kembali... Secara Resmi: Mourinho Jadi Pelatih Real Madrid

Klub Real Madrid mengumumkan penunjukan pelatih asal Portugal, José Mourinho, sebagai manajer tim utama, dengan kontrak berdurasi 3 musim, hingga 30 Juni 2029, menggantikan pelatih sebelumnya, Álvaro Arbeloa.

Klub tersebut mengatakan dalam pernyataan resmi: "Dewan direksi Real Madrid, hari ini Kamis, 11 Juni, yang dipimpin oleh Florentino Pérez, telah menyetujui penunjukan José Mourinho sebagai pelatih tim utama untuk jangka waktu 3 musim, hingga 30 Juni 2029".

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Mourinho akan secara resmi bergabung dengan Real Madrid pada 13 Juli mendatang, yang merupakan tanggal dimulainya masa persiapan untuk musim baru.

Pelatih asal Portugal ini diperkirakan akan memulai tugasnya bersama tim segera setelah dimulainya persiapan, sebagai persiapan untuk kompetisi domestik dan kontinental mendatang.

Mourinho sebelumnya pernah memimpin Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013, dalam salah satu fase paling kontroversial dalam sejarah klub modern.

Mourinho bergabung dengan tim tersebut setelah meraih gelar bersejarah bersama Inter Milan di Liga Champions pada 2010, di tengah harapan besar untuk mengakhiri dominasi Barcelona di level domestik dan Eropa, serta membangun tim yang mampu bersaing di semua kompetisi.

Selama 3 tahun bersama Real Madrid, Mourinho berhasil mengembalikan tim ke podium juara, dengan meraih gelar La Liga musim 2011-2012 dengan rekor historis 100 poin, ditambah Piala Raja Spanyol pada 2011, dan Piala Super Spanyol pada 2012.

Di level Eropa, tim di bawah kepemimpinannya mencapai semifinal Liga Champions dalam tiga edisi berturut-turut, namun gagal meraih gelar juara, meskipun menampilkan performa kuat melawan tim-tim besar di benua itu.

Masa kepelatihan Mourinho juga ditandai dengan persaingan sengit dengan Barcelona dan Pep Guardiola, dan persaingan antara kedua tim mencapai puncaknya dalam pertandingan El Clásico, baik di level liga maupun kompetisi Eropa.

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