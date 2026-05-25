Sparta berhasil merekrut dan memperkenalkan pengganti Maurice Steijn

Rogier Meijer adalah pelatih kepala baru Sparta. Hal itu diumumkan klub asal Rotterdam tersebut pada Senin pagi melalui saluran resmi mereka. Meijer menggantikan Maurice Steijn yang telah hengkang.

Pelatih berusia 44 tahun ini pindah dari Bayer Leverkusen, tempat ia bekerja sebagai asisten pelatih tim utama. Meijer telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028.

Melalui situs web klub, Meijer untuk pertama kalinya menanggapi penunjukannya. “Setelah satu tahun sebagai asisten pelatih di Bayern Leverkusen, saya merasa siap untuk kembali menjadi pelatih kepala tim utama pada musim depan. Ketika Sparta menawarkan kesempatan ini kepada saya, saya langsung antusias.”

“Pada saat-saat saya mengunjungi Het Kasteel bersama NEC, saya merasakan bahwa ada suasana yang sangat menyenangkan di klub ini. Selain itu, saya melihat bahwa Sparta telah mengambil langkah-langkah maju dalam beberapa tahun terakhir dan berkembang menjadi klub Eredivisie yang stabil.”

“Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari langkah-langkah yang ingin kami ambil dalam beberapa tahun ke depan dan kami akan melakukan segala upaya untuk semakin mengangkat nama Sparta,” kata Meijer.

Direktur teknis Gerard Nijkamp juga angkat bicara. “Kami sangat senang bahwa Rogier telah menjadi pelatih kepala baru Sparta. Dalam lima musim bersama NEC, Rogier telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang luar biasa.”

“Bukan hanya karena Rogier langsung promosi ke Eredivisie dan tiga tahun kemudian mencapai final piala, tetapi juga karena dia selalu mampu membawa timnya bangkit di masa-masa sulit.”

“Kami sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Rogier guna memaksimalkan musim-musim mendatang dan mengambil langkah baru bersama klub,” tutup Nijkamp.