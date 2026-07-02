Spanyol mengalahkan Austria dan kemungkinan akan menghadapi laga sengit melawan Portugal

Spanyol lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Di Inglewood, Los Angeles, mereka dengan mudah mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar. Di babak berikutnya, Spanyol akan menghadapi laga sengit melawan Portugal dan Kroasia, yang akan bertanding pada Jumat pagi.

Juara Eropa 2024 langsung menentukan ritme permainan, dengan Lamine Yamal, Dani Olmo, dan Aymeric Laporte yang menjadi ancaman utama. Tim Austria, sebagaimana mestinya, bermain defensif dan memulai pertandingan dengan enam gelandang untuk menghambat permainan Spanyol.

Meskipun demikian, Spanyol sempat unggul 1-0 lewat Marc Cucurella, yang ikut naik saat tendangan sudut. Namun, gol tersebut dianulir karena kiper Alexander Schlager terhalang oleh beberapa pemain Spanyol. Spanyol akhirnya berhasil memimpin saat Mikel Oyarzabal mencetak gol setelah serangan yang lancar.

Spanyol tetap mendominasi penguasaan bola setelah jeda, tetapi gagal mencetak gol kedua. Di kubu Austria, Sasa Kalajdzic yang bertinggi dua meter dan Marko Arnautovic masuk ke lapangan. Kalajdzic langsung mendapat peluang sundulan yang cukup bagus, meski bola melambung di atas gawang Spanyol.

Tugas Austria menjadi hampir mustahil ketika Pedro Porro memilih posisi dengan cerdik dan mencetak gol sundulan keras dari jarak dekat pada menit ke-65. Tiba-tiba, babak 16 besar sudah sangat dekat bagi favorit juara Piala Dunia ini.

Spanyol mengakhiri pertandingan babak 16 besar ini dengan tenang dan masih mendapat beberapa peluang untuk memperlebar keunggulan. Gol ketiga tercipta di menit-menit akhir: Oyarzabal menyundul bola masuk dari umpan silang terukur dari sisi kiri yang dilepaskan Cucurella.

Austria benar-benar hancur dan harus pulang lebih awal dari Piala Dunia. Tim asuhan pelatih Luis de la Fuente kini harus menghadapi tugas untuk menyingkirkan Portugal atau Kroasia, pada 6 Juli di Dallas.