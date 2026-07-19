Spanyol menekan Argentina... dan buktinya adalah nomor punggung Messi yang aneh!

Tim nasional Spanyol mendominasi sepenuhnya jalannya babak pertama pertandingan final Piala Dunia 2026 melawan Argentina, di Stadion "MetLife", New York, Amerika Serikat.

Meskipun babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol, penguasaan bola tetap berada di tangan Spanyol, sementara para pemain Argentina mundur ke area pertahanan dan mencoba mengandalkan serangan balik yang cepat.

Para pemain Spanyol membuang lebih dari satu peluang berkat kewaspadaan kiper Emiliano Martínez, sementara tim "Tango" yang dipimpin bintang Lionel Messi menghilang dalam serangan dan tidak menciptakan peluang nyata ke gawang kiper Unai Simón.

Keunggulan Spanyol sepanjang babak pertama diperkuat oleh statistik yang dipublikasikan oleh jaringan “Opta” di “X”, yang menyebutkan bahwa Messi hanya menyentuh bola sekali dalam 15 menit pertama pertandingan final Piala Dunia tersebut, yaitu pada tendangan awal.





Timnas Spanyol berupaya meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah tahun 2010.

Di sisi lain, timnas Argentina berambisi meraih gelar tersebut untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dan yang keempat dalam sejarahnya.



