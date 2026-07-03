Spanyol memecahkan rekor penonton di Piala Dunia

Tim nasional Spanyol terus mencatatkan prestasi luar biasa baik di dalam maupun di luar lapangan selama ajang Piala Dunia 2026, setelah pertandingan mereka melawan Austria mencatat rating penonton tertinggi untuk acara televisi apa pun di Spanyol sepanjang tahun ini, menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Timnas Spanyol telah memastikan lolos ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Austria, dalam pertandingan yang tidak hanya penting dari segi olahraga, tetapi juga berubah menjadi fenomena penonton di layar televisi.

"Marca" melaporkan bahwa pertandingan tersebut menarik rata-rata 10.760.000 penonton, dengan tingkat penonton mencapai 69,5%, sehingga menjadi pertandingan dengan penonton terbanyak di Piala Dunia sejauh ini di Spanyol, sekaligus menjadi acara televisi dengan penonton terbanyak di negara tersebut sejak awal tahun 2026.

Angka-angka ini mencerminkan popularitas besar yang dimiliki pertandingan-pertandingan tim nasional Spanyol, yang terus menarik jutaan penonton setiap kali “La Roja” tampil di turnamen ini.

Dari sisi saluran penyiar, saluran “La 1” milik Badan Penyiaran dan Televisi Spanyol (TVE) meraih pangsa penonton terbesar, dengan rata-rata 9.178.000 penonton dan tingkat penonton mencapai 59,6%.

Saluran “Teledeporte” juga mencatat kehadiran yang menonjol, dengan 771 ribu penonton yang menyaksikan pertandingan melalui layarnya, dengan pangsa penonton sebesar 5%, sementara platform berbayar “DAZN” menarik 810 ribu penonton, mencapai pangsa penonton sebesar 4,9%.

Pertandingan tersebut mencapai puncak penonton pada pukul 22.53, bertepatan dengan menit-menit terakhir pertandingan, di mana jumlah penonton saluran “La 1” saja mencapai 10.447.000 orang, sebuah gambaran yang mencerminkan besarnya minat publik terhadap pertandingan tersebut.

Antusiasme penonton tidak hanya terbatas pada saat pertandingan berlangsung, tetapi juga meluas ke liputan media yang mendahuluinya; “Marca” menyebutkan bahwa minat yang besar terhadap pertandingan tersebut tercermin dengan jelas dalam program-program pendahuluan.

Saluran “La 1” terus memimpin panggung media melalui liputan ekstensif menjelang dimulainya pertandingan, di mana program khusus “Jalan Menuju New York” mencatat rata-rata penonton sebesar 1.095.000 penonton, dengan pangsa pasar mencapai 15%.

Surat kabar tersebut juga menjelaskan bahwa lebih dari lima juta orang menyaksikan liputan tersebut pada suatu saat selama siaran yang berlangsung selama tiga jam, yang sekali lagi menegaskan popularitas luar biasa yang dimiliki pertandingan tim nasional Spanyol selama Piala Dunia.