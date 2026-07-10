Spanyol di semifinal: Rekor yang menakutkan... dan momok bagi Prancis

Tim nasional Spanyol akan menghadapi laga sengit melawan Prancis di babak semifinal Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 pada Jumat malam dalam pertandingan perempat final.

Data historis berpihak pada “La Roja”, karena tim nasional Spanyol hanya mengalami dua kekalahan dari total 12 pertandingan yang mereka jalani di babak semifinal dalam turnamen resmi sepanjang sejarahnya.

Kedua kekalahan tersebut terjadi saat melawan Amerika Serikat di Piala Konfederasi 2009, dan kemudian dari Italia di Euro 2020 (yang diselenggarakan pada 2021).

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Di sisi lain, timnas Prancis memasuki laga ini dengan membawa kenangan yang kurang menyenangkan, dalam dua penampilan terakhirnya di babak semifinal turnamen resmi.

Les Bleus kalah dari Spanyol dengan skor (2-1) di semifinal Euro 2024, lalu kembali tumbang di tangan tim yang sama (5-4), di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025.

Timnas Prancis sebelumnya telah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut di babak ini dalam turnamen resmi, sebelum mengalami dua kekalahan melawan Spanyol, menurut situs "stats foot" Prancis.



