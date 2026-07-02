Spanyol berhasil mematahkan kutukan yang telah berlangsung sejak final Piala Dunia 2010

Tim nasional Spanyol lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Austria (3-0) pada Kamis malam ini, di Stadion Los Angeles, dalam pertandingan babak 32 besar.

Dengan kemenangan ini, timnas Spanyol mengakhiri masa paceklik panjang di babak gugur, sekaligus meraih kemenangan pertama dalam pertandingan sistem gugur di Piala Dunia, sejak mengalahkan Belanda (1-0) di final Piala Dunia 2010, saat mereka menjuarai gelar dunia satu-satunya dalam sejarah mereka.

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Selain itu, “La Roja” melanjutkan rentetan hasil gemilangnya, dengan mempertahankan rekor tak terkalahkan selama 34 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, dengan 25 kemenangan dan 9 hasil imbang.

Mikel Oyarzabal membuka skor untuk Spanyol ke gawang Austria pada menit ke-36, sebelum Pedro Porro memperbesar keunggulan dengan gol kedua pada menit ke-66, lalu Oyarzabal kembali mencetak gol untuk melengkapi hat-trick dengan gol keduanya pada menit ke-89.

La Roja akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang antara Portugal dan Kroasia, yang akan bertanding pada Jumat pagi waktu Arab Standar.



