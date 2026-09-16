Spanyol berhasil dan mengikat "pelatih terbaik di dunia" untuk Piala Dunia 2030

Luis de la Fuente telah memperpanjang kontraknya bersama federasi sepak bola Spanyol hingga Piala Dunia 2030, demikian diumumkan presiden federasi Rafael Louzan pada Rabu kepada Diario AS.

De la Fuente sudah tiga tahun menjadi pelatih Spanyol. Ia mengambil alih jabatan itu pada 2023 dari Luis Enrique, yang pergi setelah Piala Dunia di Qatar.

Penunjukannya terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat. Pada 2024, De la Fuente membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa di Jerman dengan mengalahkan Inggris di final.

Dua tahun kemudian, Spanyol di bawah arahannya juga menjuarai Piala Dunia di Amerika Utara. Di final, negara itu terlalu tangguh bagi Argentina dengan kemenangan 1-0.

Mantan manajer antara lain Athletic Club dan Alavés itu sebelumnya masih terikat kontrak dengan federasi hingga pertengahan 2028, tetapi kini akan menandatangani kontrak sampai pertengahan 2030.

Louzan membocorkan bahwa federasi juga masih ingin melanjutkan kerja sama dengan pelatih berpengalaman itu setelah 2030. “Ia akan memperpanjang hingga 2030, dan mungkin bahkan lebih lama dari itu,” kata sang presiden.

“Kami punya pelatih terbaik di dunia. Hasil-hasilnya menegaskan itu. Saat ini kami sedang merampungkan dokumen-dokumennya,” pungkasnya.