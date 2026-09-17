Henk Spaan memuji penampilan Kasper Dolberg saat melawan Willem II (5-1). Kolumnis Het Parool itu bahkan memberi penyerang asal Denmark milik Ajax tersebut nilai 8+.

Spaan menggambarkan sebuah momen ketika Dolberg mengontrol bola dengan dadanya untuk Davy Klaassen, yang kemudian melepaskan tembakan keras ke gawang. ''Dolberg musim lalu, setelah mengontrol bola dengan dada untuk Davy Klaassen, akan terkena tembakan kerasnya di perut. Dolberg yang sekarang tahu bahwa ia harus menyingkir setelah meletakkan bola.''

Dolberg juga membuat rekan sesama penyerang Oscar Gloukh bisa mencetak gol melawan Willem II. ''Betapa besar rasa percaya dirinya terlihat dari umpan no-look dengan sisi luar kaki kanannya kepada Oscar Gloukh, yang mencetak gol.''

''Dua assist dan satu gol untuk Dolberg. Jika ada satu pemain yang saya harapkan, itu adalah pemain Denmark itu, yang begitu penuh talenta'', Spaan berharap penyerang dari Denmark tersebut bisa mempertahankan performanya dalam beberapa waktu ke depan.

Pengamat Ajax itu juga menyoroti Gloukh, karena pemain sayap Ajax tersebut menyumbang satu gol dan satu assist. ''Umpan silangnya yang paling indah adalah yang diberikan kepada Berghuis pada menit ke-23. Gloukh mencatatkan satu assist dan satu gol serta bermain sangat baik.''

Terakhir, Spaan juga melontarkan pujian kepada pelatih Míchel. ''Pelatih ini pasti melakukan sesuatu dengan benar'', demikian bunyi rapor sementara untuk pelatih asal Spanyol yang ditunjuk pada musim panas ini.