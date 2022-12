Gareth Southgate Bertahan! Tetap Latih Inggris Meski Gagal Di Piala Dunia 2022

Kabar terbaru menyatakan bahwa The Three Lions masih akan dilatih oleh Southgate hingga Euro dua tahun mendatang.

Gareth Southgate diperkirakan akan tetap menangani tim nasional Inggris setelah mengevaluasi masa depannya usai tersingkir dari Piala Dunia 2022.

Juru taktik berusia 52 tahun itu membawa Inggris ke perempat-final turnamen di Qatar, tapi gagal melangkah lebih jauh usai kalah dari Prancis.

Sejak itu, masa depan Southgate dipertanyakan. Tapi sekarang, menurut The Telegraph, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan tugasnya menangani The Three Lions meski belum memberi tahun Asosiasi Sepakbola Inggris (FA).

Desas-desus Southgate bakal lengser

Sebelumnya banyak laporan mengklaim bahwa Southgate berencana untuk meninggalkan skuad Inggris setelah Piala Dunia di Qatar berakhir, membuatnya tidak akan mendampingi tim di UEFA Nations League mendatang.

Tapi sejak itu, sang pelatih meluangkan waktu untuk membertimbangkan nasibnya setelah pulang ke Inggris dan menghabiskan masa liburannya di rumahnya yang terletak di Yorkshire Utara.

Bagaimana dengan FA?

FA disebut masih menaruh kepercayaan pada Southgate untuk bertahan, bersama dengan asistennya, Steve Holland yang berarti akan mendampingi pasukannya hingga Euro 2024 di Jerman.