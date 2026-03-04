Goal.com
EAFC 26 SoundtrackEA Sports
Abhinav Sharma

Diterjemahkan oleh

Soundtrack EA Sports FC 26: Daftar lengkap lagu, artis, dan musik dalam game sepak bola baru

Soundtrack FC 26 hadir dengan lebih dari 100 lagu. Mulai dari lagu-lagu hits seperti Ed Sheeran dan Fred again.. hingga artis-artis ternama seperti Skepta, JENNIE, dan PinkPantheress, playlist ini dipenuhi dengan bintang-bintang besar.

Soundtrack EA Sports FC 26 kini resmi tersedia, bersamaan dengan peluncuran edisi terbaru simulasi sepak bola ini. Seperti biasa, daftar lagu yang disajikan menjadi salah satu topik pembicaraan utama seputar game ini.

Sejak era seri FIFA – yang berganti nama menjadi EA Sports FC mulai edisi 2024 – franchise ini telah membangun reputasi untuk soundtrack ikoniknya, menampilkan artis dari berbagai belahan dunia.

EA Sports FC 26 melanjutkan tradisi tersebut dengan daftar lagu global yang mencakup 109 lagu dari lebih dari 30 negara. Game ini juga menandai pertama kalinya dalam seri ini, dengan pemain sepak bola profesional Moise Kean (KMB) muncul dalam daftar lagu.

GOAL menghadirkan soundtrack lengkap EA Sports FC 26, termasuk semua artis dan lagu yang tampil dalam game.

Lagu apa saja yang ada di soundtrack EA Sports FC 26?

Soundtrack EA FC 26 dipenuhi dengan bintang-bintang ternama, menampilkan ikon global dan talenta baru. Pemenang Grammy dua kali, Fred again.., kembali dengan hangat, sementara PinkPantheress—yang baru saja dinobatkan sebagai Produser Wanita Terbaik Billboard—menambahkan sentuhannya dengan "Girl Like Me", lagu yang juga mencerminkan upaya EA untuk menyoroti NWSL dan sepak bola wanita. 

Salah satu berita terbesar adalah lagu baru dan belum dirilis dari Ed Sheeran, yang tidak hanya menduduki puncak chart global tetapi juga kebetulan menjadi pemilik bersama Ipswich Town. Dan dalam langkah inovatif pertama, pemain internasional Italia Moise Kean, dengan nama artisnya KMB, menjadi pemain sepak bola profesional pertama yang tampil di soundtrack FC. 

Kean mengungkapkan kegembiraannya, mengatakan: "Sepak bola dan musik adalah dua passion yang menyatukan orang-orang di seluruh dunia, terlepas dari perbedaan mereka. Untuk kini menjadi bagian dari FC 26, tidak hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai seniman, adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

Di luar nama-nama yang sudah mapan, playlist ini juga menjadi platform untuk memperkenalkan suara-suara baru. Game ini memperkenalkan 27 lagu yang belum dirilis, termasuk musik dari penyanyi-penulis lagu Joy Crookes yang dinominasikan BRIT, yang dikenal karena perpaduan R&B, jazz, dan pengaruh Asia Selatan. Penggemar juga akan diperkenalkan dengan suara yang melintasi genre dari Alewya, yang menggabungkan unsur elektronik, Afrobeat, dan alternatif, sementara bintang global JENNIE, yang pertama kali terkenal bersama BLACKPINK, menambahkan sentuhan internasional yang lain.

Daftar lagu lengkap Spotify tersedia bagi penggemar yang ingin menjelajahi campuran musik yang beragam ini.

Anda dapat mendengarkan soundtrack EA Sports 26 di bawah ini.

SenimanJudul Lagu
Ácido Pantera ft. Cantora De BarroPájaro Cantor
AlewyaSelah
AminéVacay
Animal CollectiveCinta di Layar Lebar
AR/CO x Punctual x NewEraGenerasi Cinta
ArtemasIni akan menyakitiku
Baby UniverseKita Bisa Berpura-pura
Bag Raiders, PanamaBunga
Barry Tidak Bisa Berenang & O’FlynnKimpton
BearcubsBawa Aku Pulang
Big Wild ft. iDA HAWKUniverse
Bou ft. DRSMercy
Boy AmorSurfin’
Brent de la CruzSimpan Napasmu
CA7RIEL & Paco AmorosoPENIPU
Menangkap LalatIajoc
cheapcuts ft. Benjamin Francis LeftwichBelakangan ini
corto.altoJANGAN DENGAR
D.O.D ft. RAHHSunshine
Deki AlemFun
DjoKembali Padamu
DNMO & ConfzTidur
Dominic Fikekesal & agresif
DYSTINCT, 3robiMA3LISH
Ebony & AG BeatzFestas e Manequins
Ed SheeranSymmetry
Falle NiokeKekuatan
Faul & Wad, 4Rain, Anlly MarinBunga Putih
Fred lagi.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax)Putaran Kemenangan
Friction ft. Stylo G, Riko Dan & FriscoBang Bang
Tetangga BaikOrang Membutuhkan Orang
KorupsiHeadliner
GurriersPenghapusan
HAIMGone
hidup yang beraty3llow bike
Haute & FreddyLadang Versailles
INJIGadis Waktu Indah
Jack GarrattHigher
Jadu HeartU
Jalen NgondaSelama Kita Bersama
Jazz AlonsoSCORPION
JENNIEseperti JENNIE
JerseyWarna Berubah Abu-abu
JoalinCamaleón
John GlacierEmosi
Joy CrookesHilangkan Hatimu
Joy Overmono & SkiifallLippy
KILIMANJARO ft. AMAKAHari-hari yang Lebih Baik
Ratu PutriTangis Tangis Tangis
KinkySuara Rumah
KMBBOMBAY
Batu KofiWarna-warni di Pikiran Saya
Kojey RadicalPercakapan
LabrinthStardust
Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild SanellyBanjir
Liza ft. 7PARALLELLover’s Skit
Pria Bisnis yang MalangMalka
JilalaMaster Perdamaian
Putar BlokMaster Peace
Tidak Ada Lagi Bawah TanahMei Semones
Perasaan BodohMergui
Bertaruh SegalanyaPikiran yang Lemah
PELUANG TERAKHIRPAGI
Manusia ModernMoses Yoofee Trio ft. ENNY
LAMPU HIJAUMumzy Stranger, Muza
KI KORIMyd
Rumah KitaMyles Smith
EmasNick León ft. Esty & Mediopicky
Millennium FreakObongjayar
Tidak MenyerahOriginal Koffee
KOFFEEPahua
GritarPapatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl
Passe A RespeitarPARTYOF2
Semua untuk yang terbaikPinkPantheress
Gadis Seperti AkuPLS&TY ft. Sofiya Nzau
Cintamu (Antdot Remix)Polo & Pan (ft. Metronomy)
Disco NapPulp
Spike IslandRaf Saperra & Ikky
Ni BilloReaper
Hiureezy
SABÍA QUE NORels B
YUNIRIO KOSTAPuncak Gunung
Rudimental ft. Idris Elba & Peter XanLondon Terbakar
Sammy Virji, SkeptaPolisi & Pencuri
Sampa The GreatTak Bisa Menahan Kami
Saya Gray..INILAH ALASANNYA (SAYA TIDAK TERKENA CINTA)
shengBENZ Mercedes
Silver GoreSemua Pria Baik
Sofia KourtesisSisters
SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz]Miçanga
Sonnee ft. Caleb VirgoHeartfalls
SoulwaxLari Bebas
Starjunk 95Tetap Berdansa
Sudan ArchivesDEAD
Taiki Nulight x P Money x Jolie PTetap di Jalurmu
The CureDan Tidak Ada yang Abadi (Cosmodelica Electric Eden Remix)
The Glitch MobLiar di Dalam
Tom GrennanOke Saja
TshegueMOTO
UFOsUFO
VLURE ft. PsweatpantsSesuatu yang Nyata
Wesley Joseph ft. Danny BrownKetenangan Hati
Wet Leglagu kolam
WevalMOVING ON
WoodcampMakan Enak
Yazmin LaceyBukankah Aku Baik Untukmu
Young MikoApa Kabar
YunoBerikan Aku Lautan.

Catatan:- 109 lagu akan tersedia mulai 19 September; beberapa lagu akan ditambahkan melalui pembaruan setelah peluncuran.

Dengarkan soundtrack EA Sports FC 26

Pemain dapat mendengarkan soundtrack saat bermain game. Namun, jika Anda tidak sabar menunggu hingga rilis - atau ingin mendengarkan saat bepergian - soundtrack kini tersedia di Spotify.

Beberapa lagu belum tersedia saat ini, kemungkinan karena belum dirilis, termasuk single baru Ed Sheeran yang sangat dinantikan, 'Symmetry.'

Soundtrack EA Sports FC 25

Soundtrack EA FC 25 menampilkan lagu-lagu dari Billie Eilish, Glass Animals, Jack White, Kasabian, dan lainnya.

Lihat di sini!

