Soundtrack EA Sports FC 26: Daftar lengkap lagu, artis, dan musik dalam game sepak bola baru

Soundtrack EA Sports FC 26 kini resmi tersedia, bersamaan dengan peluncuran edisi terbaru simulasi sepak bola ini. Seperti biasa, daftar lagu yang disajikan menjadi salah satu topik pembicaraan utama seputar game ini.

Sejak era seri FIFA – yang berganti nama menjadi EA Sports FC mulai edisi 2024 – franchise ini telah membangun reputasi untuk soundtrack ikoniknya, menampilkan artis dari berbagai belahan dunia.

EA Sports FC 26 melanjutkan tradisi tersebut dengan daftar lagu global yang mencakup 109 lagu dari lebih dari 30 negara. Game ini juga menandai pertama kalinya dalam seri ini, dengan pemain sepak bola profesional Moise Kean (KMB) muncul dalam daftar lagu.

GOAL menghadirkan soundtrack lengkap EA Sports FC 26, termasuk semua artis dan lagu yang tampil dalam game.

Lagu apa saja yang ada di soundtrack EA Sports FC 26?

Soundtrack EA FC 26 dipenuhi dengan bintang-bintang ternama, menampilkan ikon global dan talenta baru. Pemenang Grammy dua kali, Fred again.., kembali dengan hangat, sementara PinkPantheress—yang baru saja dinobatkan sebagai Produser Wanita Terbaik Billboard—menambahkan sentuhannya dengan "Girl Like Me", lagu yang juga mencerminkan upaya EA untuk menyoroti NWSL dan sepak bola wanita.

Salah satu berita terbesar adalah lagu baru dan belum dirilis dari Ed Sheeran, yang tidak hanya menduduki puncak chart global tetapi juga kebetulan menjadi pemilik bersama Ipswich Town. Dan dalam langkah inovatif pertama, pemain internasional Italia Moise Kean, dengan nama artisnya KMB, menjadi pemain sepak bola profesional pertama yang tampil di soundtrack FC.

Kean mengungkapkan kegembiraannya, mengatakan: "Sepak bola dan musik adalah dua passion yang menyatukan orang-orang di seluruh dunia, terlepas dari perbedaan mereka. Untuk kini menjadi bagian dari FC 26, tidak hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai seniman, adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

Di luar nama-nama yang sudah mapan, playlist ini juga menjadi platform untuk memperkenalkan suara-suara baru. Game ini memperkenalkan 27 lagu yang belum dirilis, termasuk musik dari penyanyi-penulis lagu Joy Crookes yang dinominasikan BRIT, yang dikenal karena perpaduan R&B, jazz, dan pengaruh Asia Selatan. Penggemar juga akan diperkenalkan dengan suara yang melintasi genre dari Alewya, yang menggabungkan unsur elektronik, Afrobeat, dan alternatif, sementara bintang global JENNIE, yang pertama kali terkenal bersama BLACKPINK, menambahkan sentuhan internasional yang lain.

Daftar lagu lengkap Spotify tersedia bagi penggemar yang ingin menjelajahi campuran musik yang beragam ini.

Anda dapat mendengarkan soundtrack EA Sports 26 di bawah ini.

Catatan:- 109 lagu akan tersedia mulai 19 September; beberapa lagu akan ditambahkan melalui pembaruan setelah peluncuran.

Dengarkan soundtrack EA Sports FC 26

Pemain dapat mendengarkan soundtrack saat bermain game. Namun, jika Anda tidak sabar menunggu hingga rilis - atau ingin mendengarkan saat bepergian - soundtrack kini tersedia di Spotify.

Beberapa lagu belum tersedia saat ini, kemungkinan karena belum dirilis, termasuk single baru Ed Sheeran yang sangat dinantikan, 'Symmetry.'

