Sorot Sepekan (26 Juni - 2 Juli): AC Milan Batal Ke Liga Europa

Dari dicoretnya Milan di UEL hingga kelolosan Brasil ke final Copa America, Goal merangkum beragam kabar menarik sepakbola sepekan terakhir.

Batal ke Liga Europa

AC Milan dipastikan absen dari Liga Europa 2019/20 setelah raksasa Italia itu mencapai kesepakatan dengan UEFA terkait Financial Fair Play (FFP). Ini merupakan vonis yang harus dijalani Milan akibat neraca keuangan yang tak sehat.

Pengadilan Abitrase Olahraga (CAS) lantas menerbitkan keputusan yang memperkuat sanksi tersebut di mana Milan dengan sukarela menerima sanksi satu tahun tak boleh ikut kompetisi klub UEFA. Rossoneri masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kas klub hingga 2020-2021. diyakini akan menggantikan posisi Milan di Liga Europa.



Brasil Ke Final, Messi Gagal Lagi

Duel Superclasico di semi-final Copa America memunculkan Brasil sebagai pemenang. Sang tuan rumah turnamen menang 2-0 atas musuh bebuyutannya itu berkat gol-gol dari Gabriel Jesus dan Roberto Firmino. Di final, Selecao akan menanti pemenang antara Cile dan .

Bagi , kekalahan ini membuat megabintang mereka, Lionel Messi, kembali memperpanjang puasa gelarnya bersama timnas. Sepanjang gelaran Copa, Messi hanya sanggup mencetak satu gol lewat titik putih.

Bursa Transfer Terus Menggeliat

Sepanjang sepekan terakhir, sejumlah klub top Eropa sibuk beraktivitas di lantai bursa. , misalnya, berhasil mengamankan bek kanan Aaron Wan-Bissaka. Adapun Hotspur akhirnya mengakhiri puasa belanja pemain dengan memboyong Tanguy Ndombele.

Jika Wan-Bissaka dan Ndombele direkrut dengan harga yang tidak murah, dan pada pekan lalu sukses mendatangkan pemain berkualitas secara gratis, yakni Adrien Rabiot dan Diego Godin.

Selebrasi Minum Teh Alex Morgan

Piala Dunia Wanita 2019 telah mencapai fase-fase terakhir. Favorit utama sekaligus juara bertahan Amerika Serikat berhasil melangkah ke final setelah sukses membungkam Inggris 2-1 di semi-final.

Namun, pertandingan itu lebih banyak disorot karena selebrasi unik Alex Morgan. Morgan, yang merayakan ulang tahunnya ke-30, dianggap melecehkan bangsa Inggris karena melakukan gestur menyesap secangkir teh selepas mencetak gol kemenangan USWNT. Seperti diketahui, bangsa Inggris punya kecintaan mendalam soal minum teh.

Namun, sejumlah pihak menyebut bahwa makna sesungguhnya selebrasi Morgan adalah merujuk pada The Boston Tea Party, kejadian politik penting dalam sejarah AS dalam upaya mememerdekakan diri dari Britania Raya. AS akan merayakan Hari Kemerdekaan pada 4 Juli esok.



PSM Tersingkir

PSM Makassar gagal melangkah lebih lanjut di Piala AFC 2019. Pasalnya, mereka kalah bersaing dari Becamex Binh Duong dalam dua leg babak semi-final Zona ASEAN.

Meski menang 2-1 atas wakil asal itu, PSM kalah agregat gol tandang (2-2) dan gagal lolos ke final Zona ASEAN.